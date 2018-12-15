Ahmet Ağaoğlu: "Kötü tezahürat bitmeli" – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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: "Kötü tezahürat bitmeli"

Ahmet Ağaoğlu: "Kötü tezahürat bitmeli"

Başkan , taraftarlarının bütün enerjilerini takımı desteklemek için kullanmasını istedi.

Başkan , taraftarlarının bütün enerjilerini takımı desteklemek için kullanmasını istedi. Ağaoğlu, "Bu kadar güzel türkülerimiz, marşlarımız varken, küfür ve şiddet içeren tezahüratlar neden? Son iki maçtır kötü tezahürat yüzünden alt tribünlerimiz bir sonraki karşılaşma için kapatıldı. Taraftar desteğine en fazla ihtiyacımız olduğu dönemde gereksiz yere bundan mahrum kalıyoruz. Bütün enerjimizi takımımızı desteklemek için kullanalım lütfen, kötü tezahürata son verelim" dedi.

  1. 15.12.2018
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