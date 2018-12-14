Sıra Kartal’da – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Sıra ’da

Sıra Kartal’da
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, ligde art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak hem moral bulduklarını hem de zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Sağıroğlu, "Galibiyetlerimizin daha da anlam kazanması için derbisi önemli. 'ı, 'yi yendik, Beşiktaş da devirebiliriz. Büyük maçlarda büyük oynuyoruz" diye konuştu.
  1. 14.12.2018
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