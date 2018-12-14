PFDK yağdırdı! – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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yağdırdı!

<a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a> yağdırdı!
'dan 'a ceza geldi. Kurul dün yaptığı toplantıda, maçında yapılan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kuzey kale arkası H, I, J, K, L, doğu alt H, I, J, K, L, doğu üst B, C, D, E, F blokta yer alan taraftarların elektronik biletlerinin bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.
  1. 14.12.2018
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