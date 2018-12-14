Kara bir tablo

Burak ve Onur alacakları için TFF'ye başvurdu, Tolunay Kafkas açtığı davayı kazandı ve Milan da Sosa ile Kucka'nın parasını istiyor. İki futbolcu için 2 milyon euro'luk bonservis bedelini taksitlendiren bordo-mavililer ödemeleri geciktirince İtalyan ekibi, FIFA'ya başvurdu. Kucka da parasını alamadığı gerekçesiyle geçen hafta TFF'ye başvurmuştu. FIFA ve CAS'ta toplam 19 milyon 600 bin TL; TFF, UÇK ve Tahkim'de ise 56 milyon TL tutarında dava dosyaları bulunan yönetim, toplam 75.4 milyon TL'lik bir fatura ile karşı karşıya. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, art arda gelen şok sonrası para arayışını hızlandırdı.



GENÇLERE ŞANS TANINMALI | MİNİ YORUM - NECMİ PEREKLİ

Kulübün sırtında bunca maddi yük varken halen gereksiz ve zamansız transfer haberleri alıyoruz. Yöneticilik performansı transfer ile ölçülmez. Kulübün şu anki durumu ortada... Birkaç menajerin gönlü olsun diye mi transfer peşine düşülüyor? Yapılacak en doğru iş devre arası kampında mevcut oyuncu performansının yükselmesini sağlamak ve geleceği kurtaracak gençlere şans tanımak. Gençlere güvenince zaten gerekeni yapacaklardır.



İŞTE ÖDEME LİSTESİ

Kucka+Sosa 2 milyon 79 bin euro

Burak+Onur 4 milyon euro

Tolunay Kafkas 1.3 milyon dolar

Sosa'nın menajeri 598 bin euro

Teixeria 465 bin euro

Okay 2 milyon TL

Uğur 1 milyon TL

Suk 125 bin euro

Kayserispor 2 milyon TL

Hubocan 1 milyon euro

Durica 400 bin euro

Burak'ın menajeri 325 bin euro

Rıza Çalımbay 380 bin euro

Okay'ın menajeri 103 bin euro