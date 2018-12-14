Kara bir tablo – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Kara bir tablo

Kara bir tablo

Bordo-mavili yönetim, zamanı geçen ödemeler nedeniyle para arayışında. Kısa sürede yüklü para bulunması gerek.

Burak ve Onur alacakları için 'ye başvurdu, açtığı davayı kazandı ve Milan da Sosa ile Kucka'nın parasını istiyor. İki futbolcu için 2 milyon euro'luk bonservis bedelini taksitlendiren bordo-mavililer ödemeleri geciktirince İtalyan ekibi, 'ya başvurdu. Kucka da parasını alamadığı gerekçesiyle geçen hafta TFF'ye başvurmuştu. FIFA ve CAS'ta toplam 19 milyon 600 bin ; TFF, UÇK ve Tahkim'de ise 56 milyon TL tutarında dava dosyaları bulunan yönetim, toplam 75.4 milyon TL'lik bir fatura ile karşı karşıya. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, art arda gelen şok sonrası para arayışını hızlandırdı.

GENÇLERE ŞANS TANINMALI | MİNİ YORUM - NECMİ PEREKLİ
Kulübün sırtında bunca maddi yük varken halen gereksiz ve zamansız transfer haberleri alıyoruz. Yöneticilik performansı transfer ile ölçülmez. Kulübün şu anki durumu ortada... Birkaç menajerin gönlü olsun diye mi transfer peşine düşülüyor? Yapılacak en doğru iş devre arası kampında mevcut oyuncu performansının yükselmesini sağlamak ve geleceği kurtaracak gençlere şans tanımak. Gençlere güvenince zaten gerekeni yapacaklardır.

İŞTE ÖDEME LİSTESİ
Kucka+Sosa 2 milyon 79 bin euro
Burak+Onur 4 milyon euro
Tolunay Kafkas 1.3 milyon dolar
Sosa'nın menajeri 598 bin euro
Teixeria 465 bin euro
Okay 2 milyon TL
Uğur 1 milyon TL
Suk 125 bin euro
Kayserispor 2 milyon TL
Hubocan 1 milyon euro
Durica 400 bin euro
Burak'ın menajeri 325 bin euro
Rıza Çalımbay 380 bin euro
Okay'ın menajeri 103 bin euro

  1. 14.12.2018
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