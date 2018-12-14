Beşiktaş’ı yeneriz
- 14.12.2018
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Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
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Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
Toplam 1
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Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 4
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Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
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