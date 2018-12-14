Beşiktaş’ı yeneriz – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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’ı yeneriz

Beşiktaş’ı yeneriz
Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımda taşların yerli yerine oturduğunu belirtti. Ağaoğlu, "Üst üste 3 maç kazandık. Art arda 10 karşılaşma da kazanabiliriz. Bunun için 'ı geçmemiz gerek. Takıma ve hocamıza inancımız tam. Onlar gerekeni yapacaktır. Takım ruhu oluştu, herkes özverili ve fedakar" dedi.
  1. 14.12.2018
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