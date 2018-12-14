Akbaş ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Akbaş ile yollar ayrıldı

Akbaş ile yollar ayrıldı

Trabzonspror yönetimi, ile yollarını ayırdı.

Yönetim, ile yollarını ayırdı. KAP'a yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. Geçen sezon 'a kiralanan ve 2009'da 1461 'dan alınan 28 yaşındaki stoper, bu sezon 'de 4 maçta forma giydi.
  1. 14.12.2018
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