Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
13 Aralık 2018, Perşembe
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'dan maçı öncesi zirve paylaşımı

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı

, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı.

'in 16. haftasında 'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. , 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.

  1. 13.12.2018 19:27
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