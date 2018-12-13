Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı
Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Trabzonspor, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.
?? Sen Bordo Ol, ? Ben Mavi, ?? Zirvede Buluşalım... ?? #FırtınanınYolunda #Trabzonspor pic.twitter.com/BpevABQUdf— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 13 Aralık 2018
- 13.12.2018 19:27
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Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
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Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
Toplam 1
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Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 4
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Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi zirve paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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