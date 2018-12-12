Trabzon’da ‘Bordo-Mavi Portreler’ sergisi açıldı

Trabzon’da, karakalem sanatçısı Cem Aşçıoğlu’nun Trabzonspor Kulübü’nün, başkanları ve futbolcularını resmettiği ‘Bordo-Mavi Portreler’ sergisinin açılışı yapıldı.
Trabzon'da, Trabzonspor Kulübü'nün başkanlarının, teknik direktörlerinin ve futbolcularının karakalem ile yapılmış portrelerinin yer aldığı 'Bordo-Mavi Portreler' sergisi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle açıldı. Trabzonlu karakalem sanatçısı Cem Aşçıoğlu'nun hayata geçirdiği sergide, Trabzonspor Kulübü'nün başkanlarının, teknik direktörlerinin ve futbolcularının yer aldığı ve yapımı 3 ayda tamamlanan 48 adet portre yer aldı.
'BU TÜR FAALİYETLER KULÜBE HUZUR GETİRİR'
Huzur ortamının bir kulüp için çok önemli olduğunu ifade eden, ressam Cem Aşçıoğlu, bu tür faaliyetlerin kulübe huzur getireceğini söyledi. Aşçıoğlu, " Yaklaşık 3 ay önce başladığım bir proje. Ben Trabzonsporlu futbolcuların vatandaşlarla biraz uzak olduğunu düşünüyorum. Eski futbolcularımızın, halkla daha iç içe oldukları zaman başarının geldiğini bildiğim için böyle bir projeye başladım. Huzur ortamı bir kulüp için çok önemli. Huzur ortamı yakalandığı zaman başarı da geliyor. Bu tür faaliyetler kulübe huzur getirir, barış getirir, sanatın olduğu yerde huzur olur. Bu düşünceyle böyle bir projemiz oldu, tepkiler olumlu. Özkan Sümer'i çizerken çok zorlandım. Bu işin devamı da gelecek, diğer sanatçı arkadaşlarımız da bunun devamını getirecektir. Yapamadığımız resimler var, onları da yapacağız, kimsenin gönül koymasını istemem" şeklinde konuştu.
- 12.12.2018 16:26
- Güncelleme: 12.12.2018 17:25
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
Trabzon’da ‘Bordo-Mavi Portreler’ sergisi açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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