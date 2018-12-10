Yeni yönetimde futbol şube sorumluluğuna getirilen Haluk Şahin, Konyaspor karşısında iyi oyunla beraber hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurgularken, artık Beşiktaş'a odaklandıklarını söyledi. Yönetim olarak her zaman takımın yanında olduklarını ifade eden Şahin, "Rakibimiz ilk yarıda kapalı oynadı ancak ikinci yarıda ortaya çıkan altın ayaklar maçı çözdü. Doğruları yaparak ilerlemeye devam edeceğiz ve takımı layık olduğu yere getireceğiz" dedi. Şahin, bu hafta gidecekleri Beşiktaş deplasmanının çok önemli olduğunu da dile getirerek, "Takımımız son 3 maçta ortaya koyduğu performansı, inanıyorum orada da gösterecek ve 3 puanla ayrılacağız" diye konuştu. Yönetim, kritik karşılaşmayı tribünden izleyecek.

BU FOTOĞRAF ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun paylaşımı rekor beğeni aldı. Konya maçının ardından soyunma odasında çekilen zafer fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Ağaoğlu, "Bu fotoğraf çok şey anlatıyor. #Takım ruhu" yazdı. 23 binden fazla kişi paylaşımı beğendi. Ağaoğlu, futbolcular özveri ve takım ruhu ile oynayınca bunun skora da yansıdığını kaydetti.

