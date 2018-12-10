Özlenen Trabzonspor!

Son 3 maçta 9 puan toplayan bordo-mavili ekip istatistikleri ile de göz kamaştırıyor. Ligde 33 hafta aradan sonra üst üste 3 galibiyet elde eden Fırtına, Konyaspor maçının ilk yarısında yüzde 71.2'lik topa sahip olma oranı ile bu sezon kendi rekorunu kırdı.



YABANCILAR ATINCA YENiLMEDi



Kadrodaki yerli ve yabancı uyumu da dikkat çekiyor. Alt yapıdan yetişen 4 oyuncu (Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Hüseyin ve Uğurcan) ilk onbirin değişmez isimleri olurken, yabancı oyunculardan da yıllar sonra maksimum katkı alındı. Ligin ilk 15 haftasında atılan 26 golün 20'si yabancılardan geldi. Geçen sezon bu oran tam tersiydi. Karadeniz ekibi, yabancılarının gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplarken, hiç yenilmedi.



ZİRVEYE KADAR DURMAK YOK



Yerel basın, farklı Konyaspor galibiyeti sonrası liderlik hesaplarına başladı. Karadeniz ve Günebakış gazeteleri, "Fırtına zirveye esiyor" başlığı ile çıkarken, Sonnokta, "Zirveye kadar durmaz bu fırtına", Kuzey Ekspres "Fırtına seriye bağladı" dedi. Taka ise maçın yıldızı Abdülkadir Ömür'ü öne çıkararak, "Bizim Messi kilidi çözdü" yorumunu yaptı.



DERBİ İÇİN START YARIN



Beşiktaş maçının hazırlıkları yarın başlayacak. Konyaspor sınavının ardından 2 günlük izni kapan bordo-mavili futbolcular bugünü de dinlenerek geçirecek. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanılacak ve derbi için çalışmalar start alacak.





ZİRVEYE KADAR DURMAK YOK&NBSP;



Trabzonspor sahasında fırtına gibi esmeye başladı... Süper Lig'de evinde oynadığı son 8 maçta sadece bir kez yenilen bordo-mavili ekip, 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 2.3 gol ortalaması yakaladı. Karaman'ın öğrencileri iç sahada 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.



YÖNETMEN SOSA



Jose Sosa'da kaptanlık sonrası yükseliş devam ediyor. Arjantinli, Konyaspor maçında da gizli kahramanlardandı. Yüzde 82,1 pas isabeti yakalayan yıldız, takımı orta sahada bir maestro gibi yönetti.



MODA YERLİ HÜSEYİN



Hüseyin Türkmen formayı bir giydi pir giydi. Konya önünde 2 kritik atağı kesip, 9 ikili mücadele+hava topu kazanan genç stoper tam not alırken, İranlı mevkidaşı Majid Hosseini'yi de kulübeye hapsetti.