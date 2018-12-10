Hüseyin Türkmen: "Bir anda buralara gelmedim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın sezon başında kampa aldığı ve takımda kalması yönünde rapor verdiği Hüseyin Türkmen, gösterdiği performansla büyük bir beğeni kazandı. Bu sezon ilk kez bordo-mavililerin deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçta oyuna sonradan dahil olan genç savunma oyuncusu Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında sergilediği performans ve yerinde müdahaleleriyle, bordo-mavili takımın altyapıdan kazandığı isimler arasında yerini aldı.



KARAMAN'IN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği iki aşamalı kampta takımın en çalışkan isimlerin başında gelen Hüseyin Türkmen, teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı. Hazırlık maçlarında sürekli şans verdiği genç savunma oyuncusunu takımda tutan Karaman, İranlı oyuncu Hosseini'in sakatlığı nedeniyle hiç düşünmeden Fenerbahçe karşısında Hüseyin Türkmen'e şans verdi ve güveninin karşılığını alırken, bordo-mavili takım ise stoper tartışmalarının yapıldığı dönemde önemli bir oyuncu kazanmış oldu.



"BURALARA BİR ANDA GELMEDİM"

Bugünlere gelişinin bir süreç olduğunu belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Benim buralara gelişim bir süreç. Kolay değil tabi, çalışmadan ve mücadele etmeden olmuyor. Bende sürekli çalıştım ve mücadele ettim. Bunları yaparken de bekledim. Şans geldi ve gelen şansıda iyi kullandığımı düşünüyorum. Buralara gelişim bir anda olan bir şey değil. Bir çalışmanın ve mücadele etmenin sonucu"ifadelerini kullandı.