Hüseyin Türkmen: "Bir anda buralara gelmedim"
10 Aralık 2018, Pazartesi
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: "Bir anda buralara gelmedim"

Hüseyin Türkmen: "Bir anda buralara gelmedim"

'un başarılı savunma oyuncusu , bugünlere gelişinin bir süreç dahilinde gerçekleştiğini belirterek, bir anda buralara gelmediğini söyledi.

'ın sezon başında kampa aldığı ve takımda kalması yönünde rapor verdiği , gösterdiği performansla büyük bir beğeni kazandı. Bu sezon ilk kez bordo-mavililerin deplasmanda 'a 5-0 mağlup olduğu maçta oyuna sonradan dahil olan genç savunma oyuncusu , ve maçlarında sergilediği performans ve yerinde müdahaleleriyle, bordo-mavili takımın altyapıdan kazandığı isimler arasında yerini aldı.

KARAMAN'IN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI
Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği iki aşamalı kampta takımın en çalışkan isimlerin başında gelen Hüseyin Türkmen, teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı. Hazırlık maçlarında sürekli şans verdiği genç savunma oyuncusunu takımda tutan Karaman, İranlı oyuncu Hosseini'in sakatlığı nedeniyle hiç düşünmeden Fenerbahçe karşısında Hüseyin Türkmen'e şans verdi ve güveninin karşılığını alırken, bordo-mavili takım ise stoper tartışmalarının yapıldığı dönemde önemli bir oyuncu kazanmış oldu.

"BURALARA BİR ANDA GELMEDİM"
Bugünlere gelişinin bir süreç olduğunu belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Benim buralara gelişim bir süreç. Kolay değil tabi, çalışmadan ve mücadele etmeden olmuyor. Bende sürekli çalıştım ve mücadele ettim. Bunları yaparken de bekledim. Şans geldi ve gelen şansıda iyi kullandığımı düşünüyorum. Buralara gelişim bir anda olan bir şey değil. Bir çalışmanın ve mücadele etmenin sonucu"ifadelerini kullandı.

  1. 10.12.2018 10:03
  2. Güncelleme: 10.12.2018 11:02
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