Trabzonspor'dan müthiş galibiyet!
09 Aralık 2018, Pazar
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'dan müthiş galibiyet!

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan müthiş galibiyet!

“Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Abdülkadir 8 gün yoktu. 7 gündür çalışmıyor. Hepsi oynamak istedi. Galibiyet bu özveriyle geldi”

Teknik Direktörü , Konyaspor galibiyeti sonrası keyifliydi. 'a karşı çıktığı 4. maçta 3. galibiyetini alan başarılı çalıştırıcı, oyuncularının özverisini övdü. Karaman "Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Doktor 'Oynaması mümkün' değil diyordu. Abdülkadir 8, Sosa 7 gündür yoktu. Hepsi oynamak istedi. Zafer işte böyle geldi" dedi.

BEŞİKTAŞ'A HAZIRIZ

sözlerini şöyle tamamladı: Her karşılaşmaya nasıl hazırlanıyorsak, maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Bu kadar antrenmansız oyuncumun gösterdiği özveriyi gördünüz. İyileştiklerinde daha farklı olacak. Sağlam idmanını yapmış, fiziksel ve zihinsel olarak hazır şekilde 'ın karşısına çıkmayı hedefliyoruz.

İKİNCİ DEVREDE MAÇTAN KOPTUK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , karşılaşma sonunda üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı, "Penaltı golünden sonra maçtan kopduk. Bu maçı kazansak özgüvenimiz ciddi biçimde artacaktı. için de böyle bir karşılaşmaydı. Onlar kazandı" dedi. Aykut Kocaman, maç öncesi açıklamaların hakem 'ın kararlarını etkilediğini de sözlerine ekledi.

GENÇLER DÖRTLEDİ

Trabzonspor'un 21 Yaş Altı takımı, Konyaspor'u farklı mağlup etti. Bordomavililer baştan sona üstün olduğu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi. Golleri Talha, Sertan, Ahmet ve Ali kaydetti. Trabzonsporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı.

5 MADDEDE ZAFER

Sosa sakattı. Büyük özveri ve tek antrenman ile maça çıktı. Kaptan takımının başındaydı. 2- Onazi de sakattı. Eşinin yanına ABD'ye gitmişti. "3 hafta oynayamaz" çıktı, golünü attı. 3- Abdülkadir idmanda sakatlanmıştı. Oynamak için ısrar etti, maçı koparan isim oldu. 4- Yusuf ağır gribal enfeksiyon geçiriyordu. Yatak döşek yatabilirdi ama o formasını terletti. 5- Ünal Karaman, Hüseyin ve Uğurcan gibi gençlere güvendi. Takıma kimlik kazandırdı.

SON 7 GOL İKİNCİ DEVREDE GELDİ

Trabzonspor ilk yarılarda fazla etkili olamıyor, ikinci devrelerde ise durdurulamıyor. Bordo-mavililerin, 'de kaydettiği son 7 gol de mücadelenin ikinci bölümünde geldi. ve 'a 2'şer gol atan Karadeniz Fırtınası dünkü maçın 2. devresinde de Konya filelerini 3 kez sarstı.

OKAY CELTA'DA SİFTAHI YAPTI

İspanya La Liga'da, 15. hafta mücadelesinde , deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendi. Okay Yokuşlu'nun 49'da skoru 2-0 yaptığı maçta Emre Mor kulübede bekledi. Sezon başında Trabzonspor'dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki Okay, formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

  1. 9.12.2018
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