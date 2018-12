Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Konyaspor galibiyeti sonrası keyifliydi. Aykut Kocaman'a karşı çıktığı 4. maçta 3. galibiyetini alan başarılı çalıştırıcı, oyuncularının özverisini övdü. Karaman "Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Doktor 'Oynaması mümkün' değil diyordu. Abdülkadir 8, Sosa 7 gündür yoktu. Hepsi oynamak istedi. Zafer işte böyle geldi" dedi.



BEŞİKTAŞ'A HAZIRIZ



Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: Her karşılaşmaya nasıl hazırlanıyorsak, Beşiktaş maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Bu kadar antrenmansız oyuncumun gösterdiği özveriyi gördünüz. İyileştiklerinde daha farklı olacak. Sağlam idmanını yapmış, fiziksel ve zihinsel olarak hazır şekilde Beşiktaş'ın karşısına çıkmayı hedefliyoruz.



İKİNCİ DEVREDE MAÇTAN KOPTUK



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşma sonunda üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı, "Penaltı golünden sonra maçtan kopduk. Bu maçı kazansak özgüvenimiz ciddi biçimde artacaktı. Trabzonspor için de böyle bir karşılaşmaydı. Onlar kazandı" dedi. Aykut Kocaman, maç öncesi açıklamaların hakem Mete Kalkavan'ın kararlarını etkilediğini de sözlerine ekledi.



GENÇLER DÖRTLEDİ



Trabzonspor'un 21 Yaş Altı takımı, Konyaspor'u farklı mağlup etti. Bordomavililer baştan sona üstün olduğu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi. Golleri Talha, Sertan, Ahmet ve Ali kaydetti. Trabzonsporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı.



5 MADDEDE ZAFER



Sosa sakattı. Büyük özveri ve tek antrenman ile maça çıktı. Kaptan takımının başındaydı. 2- Onazi de sakattı. Eşinin yanına ABD'ye gitmişti. "3 hafta oynayamaz" çıktı, golünü attı. 3- Abdülkadir idmanda sakatlanmıştı. Oynamak için ısrar etti, maçı koparan isim oldu. 4- Yusuf ağır gribal enfeksiyon geçiriyordu. Yatak döşek yatabilirdi ama o formasını terletti. 5- Ünal Karaman, Hüseyin ve Uğurcan gibi gençlere güvendi. Takıma kimlik kazandırdı.



SON 7 GOL İKİNCİ DEVREDE GELDİ



Trabzonspor ilk yarılarda fazla etkili olamıyor, ikinci devrelerde ise durdurulamıyor. Bordo-mavililerin, Süper Lig'de kaydettiği son 7 gol de mücadelenin ikinci bölümünde geldi. Fenerbahçe ve Kayserispor'a 2'şer gol atan Karadeniz Fırtınası dünkü maçın 2. devresinde de Konya filelerini 3 kez sarstı.



OKAY CELTA'DA SİFTAHI YAPTI



İspanya La Liga'da, 15. hafta mücadelesinde Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 yendi. Okay Yokuşlu'nun 49'da skoru 2-0 yaptığı maçta Emre Mor kulübede bekledi. Sezon başında Trabzonspor'dan İspanyol ekibine transfer olan 24 yaşındaki Okay, Celta Vigo formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.