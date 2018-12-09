Altın yedek Ekuban!
Geçen hafta Kayseri’de oyuna girdikten 8 dakika sonra gol atan ‘süper yedek’ dün de boş geçmedi.
Fırtına'nın yeni uğuru Caleb Ekuban... Geçen hafta annesini kaybettikten 4 gün sonra Kayseri'de sahaya çıkıp golünü atan Ganalı, Konyaspor'u da boş geçmedi. Trabzonspor, yine Ekuban girdikten sonra maçı kopardı. Kayseri'de 74'te oyuna dahil olup 82'de fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, dün 69'da girdi 77'de ağları havalandırdı. Ekuban, Galatasaray derbisinde de 86'da girip, 90+2'de gol atmıştı. 'Altın yedek' unvanını hak eden oyuncu, gol sevinciyle tribünleri ayağa kaldırdı.
- 9.12.2018
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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