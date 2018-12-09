Altın yedek Ekuban!
09 Aralık 2018, Pazar
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Altın yedek Ekuban!

Altın yedek Ekuban!

Geçen hafta Kayseri’de oyuna girdikten 8 dakika sonra gol atan ‘süper yedek’ dün de boş geçmedi.

Fırtına'nın yeni uğuru Caleb Ekuban... Geçen hafta annesini kaybettikten 4 gün sonra Kayseri'de sahaya çıkıp golünü atan Ganalı, 'u da boş geçmedi. , yine Ekuban girdikten sonra maçı kopardı. Kayseri'de 74'te oyuna dahil olup 82'de fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, dün 69'da girdi 77'de ağları havalandırdı. Ekuban, derbisinde de 86'da girip, 90+2'de gol atmıştı. 'Altın yedek' unvanını hak eden oyuncu, gol sevinciyle tribünleri ayağa kaldırdı.

  1. 9.12.2018
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