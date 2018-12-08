Trabzonspor'da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Yolların ayrıldığı oyuncular ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle başı çok ağrıyan kulüp; TFF, FIFA ve CAS'taki dosyalar nedeniyle yine kritik bir süreçten geçiyor. FIFA ve CAS'ta toplam 19 milyon 600 bin TL; TFF, UÇK ve Tahkim'de ise 28 milyon 808 bin TL tutarında dava dosyaları bulunan yönetim, toplam 48 milyon 408 bin TL'lik bir fatura ile karşı karşıya. FIFA ve CAS dosyalarında başı Milan çekerken, Kucka ve Sosa için ödenmeyen 2 milyon 79 bin euro için İtalyan ekibi ile uzlaşma aranıyor. Diğer dosyalar ise Sosa'nın menajerine 598 bin euro, Teixeria'ya 465 bin euro ve Suk'a 125 bin euro olarak göze çarpıyor.



DAVA BOMBARDIMANI



Yurt içinde TFF, UÇK ve Tahkim'de de kabarık bir dosyaya sahip olan Trabzonspor'un en büyük alacaklısı ise Okay'ın transferinden 2 milyon euro ile payını isteyen Kayseri. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'da oynayan Hubocan da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 1 milyon euro, Durica da 400 bin euro'luk dava açtı. Burak'ın menajeri Nejdet Ergezen 325 bin euro, Rıza Çalımbay 380 bin euro ve Okay'ın menajeri Batur Altıparmak'ın da 103 bin euro'luk davaları bulunuyor. Sezon başında ayrılan Okay'ın 2 milyon, Uğur'un da 1 milyon TL talep istedikleri davaları sürüyor.



Kucka+Sosa: 2 milyon 79 bin euro

Sosa'nın menajeri: 598 bin euro

Teixeria: 465 bin euro

Okay: 2 milyon TL

Uğur: 1 milyon TL

Suk: 125 bin euro

Kayserispor: 2 milyon TL

Hubocan: 1 milyon euro

Durica: 400 bin euro

Burak'ın menajeri: 325 bin euro

Rıza Çalımbay: 380 bin euro

Okay'ın menajeri: 103 bin euro