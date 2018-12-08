Trabzonspor'da para aranıyor!
Süper Lig’de yükselişe geçen Trabzonspor, maddi anlamda zor günler geçiriyor. FIFA ve CAS’ta 19 milyon 600 bin TL; TFF, UÇK ve Tahkim’de 28 milyon 808 bin TL’lik dosya var.
Trabzonspor'da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Yolların ayrıldığı oyuncular ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle başı çok ağrıyan kulüp; TFF, FIFA ve CAS'taki dosyalar nedeniyle yine kritik bir süreçten geçiyor. FIFA ve CAS'ta toplam 19 milyon 600 bin TL; TFF, UÇK ve Tahkim'de ise 28 milyon 808 bin TL tutarında dava dosyaları bulunan yönetim, toplam 48 milyon 408 bin TL'lik bir fatura ile karşı karşıya. FIFA ve CAS dosyalarında başı Milan çekerken, Kucka ve Sosa için ödenmeyen 2 milyon 79 bin euro için İtalyan ekibi ile uzlaşma aranıyor. Diğer dosyalar ise Sosa'nın menajerine 598 bin euro, Teixeria'ya 465 bin euro ve Suk'a 125 bin euro olarak göze çarpıyor.
DAVA BOMBARDIMANI
Yurt içinde TFF, UÇK ve Tahkim'de de kabarık bir dosyaya sahip olan Trabzonspor'un en büyük alacaklısı ise Okay'ın transferinden 2 milyon euro ile payını isteyen Kayseri. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'da oynayan Hubocan da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 1 milyon euro, Durica da 400 bin euro'luk dava açtı. Burak'ın menajeri Nejdet Ergezen 325 bin euro, Rıza Çalımbay 380 bin euro ve Okay'ın menajeri Batur Altıparmak'ın da 103 bin euro'luk davaları bulunuyor. Sezon başında ayrılan Okay'ın 2 milyon, Uğur'un da 1 milyon TL talep istedikleri davaları sürüyor.
Kucka+Sosa: 2 milyon 79 bin euro
Sosa'nın menajeri: 598 bin euro
Teixeria: 465 bin euro
Okay: 2 milyon TL
Uğur: 1 milyon TL
Suk: 125 bin euro
Kayserispor: 2 milyon TL
Hubocan: 1 milyon euro
Durica: 400 bin euro
Burak'ın menajeri: 325 bin euro
Rıza Çalımbay: 380 bin euro
Okay'ın menajeri: 103 bin euro
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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