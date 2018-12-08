Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 17 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma konuk takımın üstünlüğüyle, 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasındaki maçlarda 31 gol atarken kalesinde 19 gole engel olamadı.



GÖZÜ YÜKSEKTE



Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleri ile birlikte yedinci sıraya kadar yükselen Trabzonspor, gözünü üst sıralara dikmiş durumda. Bordo-mavililer, bugün oynanacak Konyaspor ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisini kazanarak puanını 28'e çıkararak zirveye tırmanmayı hedefliyor.



DİREK UYARISI



İlk 14 haftada 10 şutu direkten dönen Trabzonspor bu anlamda ligde birinciliği elinde bulunduruyor. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularından son vuruşlarda dikkatli olmalarını istedi. 52 yaşındaki hocanın, "Takım adına skor üretebilmek için kafanızı yukarı kaldırın ve iyice görerek topa vurun. Bugüne kadar direklerden dönen topların yarışı gol olsa bulunduğumuz yerden çok daha yukarıda olabilirdik" dediği öğrenildi.



ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK



Yönetici Ömer Sağıroğlu, Konyaspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Sağıroğlu, "Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanıp Konyaspor'u mağlup ederek yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.



ŞiFRE: PRES



Çok koşan ve boş alanda etkili olabilen Atiker Konyaspor'a istediği alanı bırakmayacak olan bordo-mavili ekip, tempolu oyun ve presle rakibin gardını düşürmeye çalışacak. Savunmada yaşanan zaaflardan ötürü oyuncularını uyaran teknik direktör Ünal Karaman, özellikle savunma arkasına atılan toplara dikkat edilmesi gerektiğini özellikle dile getirdi.



DiKKAT ET PEREiRA



Teknik direktör Ünal Karaman, 3 sarı kart ile ceza sınırında olan Pereira'yı Konyaspor maçında kart görmemesi konusunda uyardı. 52 yaşındaki hocanın, Portekizli sağ beke, "Beşiktaş derbisinde sana ihtiyacımız var. Sakın kart görme" dediği belirtildi. Pereira, Konyaspor maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde yok. Tecrübeli oyuncu; Akhisar, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.



HAYDİ RODALLEGA



En son golünü 4 Kasım'da atan Rodallega, bugün de Karadeniz ekibinin en büyük silahlarından olacak. 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, en son Bursaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Toplamda 14 maça çıkarken, rakip fileleri 6 kez havalandıran tecrübeli yıldız, bugün gol orucunu bitirmek istiyor.



MİNİ YORUM | MEYVE ZAMANI - OLCAY ÇAKIR



Fenerbahçe ve Kayseri galibiyetleri Trabzonspor'da yüzlerde gülücükler oluştu. Büyük kulüplerin uzun vadeli planlamalar yapmasını beklerken; kısa vadeli planlarından vazgeçmeleri de imkansız. "Bu yıl duralım, seneye tepeye oynarız" diye bir şey büyüklüğün şanına hiç uygun değil. Konya maçında da en büyük koz taraftarı olacak yine. Eskiden 'takım oynasın biz coşalım' diyen taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde takımla birlikte 61. dakika şovunu bile pas geçmiş gibiydiler. Bunun adına senkronizasyon deniyor. Trabzonspor'un çok başarılı olamadığı bir konuydu bu. Şimdi "yanyana" deyip bir olmanın meyvelerini toplayacaklar gibi.