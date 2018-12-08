Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi, fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Abdülkadir, Rodallega #Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Amir, Ömer Ali, Traore, Jahovic

Konyaspor'un 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Amir, Ömer Ali, Traore, Jahovic.





EViNDE AFFETMiYOR

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 17 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma konuk takımın üstünlüğüyle, 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasındaki maçlarda 31 gol atarken kalesinde 19 gole engel olamadı.

GÖZÜ YÜKSEKTE

Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleriyle birlikte yedinci sıraya kadar yükselen Trabzonspor, gözünü üst sıralara dikmiş durumda. Bordo-mavililer, bugün oynanacak Konyaspor ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisini kazanarak puanını 28'e çıkararak zirveye tırmanmayı hedefliyor.

DİREK UYARISI

İlk 14 haftada 10 şutu direkten dönen Trabzonspor bu anlamda ligde birinciliği elinde bulunduruyor. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularından son vuruşlarda dikkatli olmalarını istedi. 52 yaşındaki hocanın, "Takım adına skor üretebilmek için kafanızı yukarı kaldırın ve iyice görerek topa vurun. Bugüne kadar direklerden dönen topların yarışı gol olsa bulunduğumuz yerden çok daha yukarıda olabilirdik" dediği öğrenildi.

ŞİFRE: PRES

Çok koşan ve boş alanda etkili olabilen Atiker Konyaspor'a istediği alanı bırakmayacak olan bordo-mavili ekip, tempolu oyun ve presle rakibin gardını düşürmeye çalışacak. Savunmada yaşanan zaaflardan ötürü oyuncularını uyaran teknik direktör Ünal Karaman, özellikle savunma arkasına atılan toplara dikkat edilmesi gerektiğini özellikle dile getirdi.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Yönetici Ömer Sağıroğlu, Konyaspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Sağıroğlu, "Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanıp Konyaspor'u mağlup ederek yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.

HAYDİ RODALLEGA

En son golünü 4 Kasım'da atan Rodallega, bugün de Karadeniz ekibinin en büyük silahlarından olacak. 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, en son Bursaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Toplamda 14 maça çıkarken, rakip fileleri 6 kez havalandıran tecrübeli yıldız, bugün gol orucunu bitirmek istiyor.