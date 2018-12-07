4 haftalık duraklama döneminin ardından Fenerbahçe ve Kayserispor'u yenerek kara bulutları dağıtan bordomavililer, Konyaspor'u da devirip zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. 52 yaşındaki hoca "Yakaladığımız pozitif havayı devam ettirmek için Konyaspor engelini de geçmeliyiz. Takımın coşkusu çok iyi ve bu coşkuyu sürdürmek istiyoruz. İlk devrede kalan 3 maçı da kazanmamız gerek. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda" diye konuştu.



HEDEF 3

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle lider Başakşehir'le farkı 8'e indiren Trabzonspor, Konyaspor'u da yenerek hem zirveye iyice yaklaşmak hem de bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Futbolcular, çıkışlarını sürdüreceklerini belirtirken, taraftarları maça davet ettiler.



HIRS KÜPÜ

Bu sezon 14 maçın 13'ünde 11'de sahaya çıkan ve toplam 1155 dakika süre alan Rodagellega, 6 gol kaydetti. Son üç maçta yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Kolombiyalı forvet, özellikle Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltıdan sonra çok büyük üzüntü yaşamıştı. Golcü oyuncu, "Konyaspor'a gol atacağım. Şanssızlığım bitecek" dedi.



REKOR PESiNDE

Geçen yıl 2 gol ve 3 asist ile kariyer rekoru kıran Pereira, skora en çok katkı verdiği sezonunu geçirmişti. Bu sezon şu ana dek 5 asist yapan ve kariyer zirvesini egale eden Portekizli sağ bek, artık katkı yaptığı her karşılaşmada yeni bir rekora imza atmış olacak. 34 yaşındaki savunmacı, "Hem takım hem bireysel anlamda hedef büyük" diye konuştu.



HAYAL KIRIKLIĞI

Onur'un kadro dışı bırakılması sonrasında gözler Esteban ile Uğurcan Çakır'a çevrilmişti. Fenerbahçe ve Kayseri karşılaşmalarında eldivenleri 22 yaşındaki Uğurcan giymiş ve sadece 1 gol yemişti. Kupada Sivas Bld ile (2-2) oynanan karşılaşmada ise eldivenleri giyen Esteban iki hatalı golle hayal kırıklığı oluşturdu.