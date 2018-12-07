Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasında Mete Kalkavan düdük çalacak. Fırtına, Kalkavan ile çıktığı 10 mücadelede sadece 1 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon 2-2 biten Ankaragücü maçı da dahil, birçok karşılaşmada Kalkavan'a sert tepki göstermişti. Hem camia hem de kulüp Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. İşte resmi siteden yapılan açıklama: "Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur!



TRABZON KARNESİ İNCELENSİN



Geçtığımız yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonsporumuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan'ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz. Beşiktaş mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Trabzonspor olarak her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır.



BAZI VUKUATLARI



1- Kalkavan bu sezon Ankaragücü ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan mücadelenin önüne geçmiş ve Trabzonspor'un tepkisini çekmişti. 90+1'de Kucka'ya yapılan faullü hareketi Trabzonspor aleyhine değerlendirilmiş ve bunun sonucunda gelen golle Fırtına 2 puan bırakmıştı.

2- Bir maçta Novak başından darbe alıp yerde olmasına rağmen oyun devam edince Konyaspor golü buldu.



3- Beşiktaş derbisinde Quaresma neredeyse Yusuf Erdoğan'ın ayağını kırıyordu, Kalkavan kırmızı göstermedi

MİNİ YORUM | OLCAY ÇAKIR - HAKEM VE CİDDİYE ALMAMA DURUMU



VAR tartışmaları üzerinden hakemlik müessesesinin bu kadar tartışıldığı, "ortak metin" olarak sunulan ancak zaman geçtikçe sahiplenme anlamında fireler veren bir açıklamanın tartışmalarının havada uçuştuğu bir dönemde... Ve bu sezon başında kritik bir hatası sonrası puan kaybına uğramış bir takımın maçına yine aynı hakemi veriyorsan; ve bu karşılaşma sonrasında bir büyük maç oynayacaksa bu takım; ya sen hakemini gerçekten sevmiyor, ateşe atıyorsun... Ya fikri bir takip mekanizman yok... Ya da ciddi ciddi o takımı dikkate almıyorsun!