Trabzonsporlu Novak iddialı!

Filip Novak, kulüp dergisine verdiği röportajda hayalinin çifte şampiyonluk olduğunu söyledi. Çek oyuncu, "Kaliteli ve iyi oyunculardan oluşan bir takımız. Adım adım gitmeliyiz" derken, "Trabzonspor'un her kulvarda zirveye oynaması gerekir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için büyük mücadele vermeliyiz. Taraftarın da desteğine ihtiyaç var" ifadesini kullandı.



FORVET BAŞLADIM

Ligin en golcü savunmacılarından birisi olmasını da değerlendiren 28 yaşındaki sol bek şöyle konuştu: "Futbola başladığım Zlin'de birçok maçta santrfor oynayıp, goller attım. Değişim Jablonec'te oldu. Takımdaki sakatlıklar sonucu sol bek arayışı başladı. Teknik heyet bende karar kıldı. Mutsuz oldum ama sonra sevmeye başladım. 2014- 15'te Jablonec'te attığım 11 gol hala bir defans oyuncusu olarak rekordur. Atağa çıkarken hep içimde gol atma isteği oluyor.



REKOR DEĞİL KAZANMAK ÖNEMLİ



Bu sezon 13 maçta 3 gol atan Novak, yeni bir gol rekoru kırıp kırmayacağı konusunda, "Böyle bir düşüncem yok. Gol atmak güzel ama ben takım oyuncusuyum. Takım kazanıyorsa mutlu oluyorum. Tek düşüncem takıma maksimum katkı sağlamak" dedi.



KEMENÇE'YE ÇOK ALIŞTIM



Bordo-mavili taraftarları öven Filip, "Daha önce oynadığım takımların taraftarları da iyiydi ama Trabzonspor taraftarı çok özel. 'Bize her yer Trabzon' kavramının altını dolduruyorlar. Gerçekten her yerdeler" derken, kemençe sesine de çok alıştığını ve sevdiğini vurguladı.



GOL SAYISI 35 OLDU



Novak, ülkesinin Jablonec takımında 5 sezonda 15 gol atarken, Midtjylland'da forma giydiği 3 sezonda ise fileleri 14 kez sarstı. 2018 yılının ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 6 gol kaydetti.



LİGİMİZİN KRALI



Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekibi Midtjylland'dan transfer ettiği Filip Novak, 2018 yılında Süper Lig'de attığı 6 golle en skorer savunma oyuncusu... Çek savunmacıyı 4'er golle Beşiktaşlı Pepe ve Akhisarsporlu Mustafa Yumlu takip ediyor