Trabzonspor'da İran rüzgarı!
Vahid Amiri’nin ligde ilk golünü atmasının ardından, Hosseini de kupada siftahı yaptı. İlk 11’de alternatifler arttı, rekabet kızıştı.
Bordo-mavili takımın sezon başında İran'dan transfer ettiği Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin form tutması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncudan Amiri, hafta sonu Kayseri deplasmanında attığı golle ligde siftah yapmıştı. Sakatlığını atlatan Hosseini de şans bulduğu kupada Sivas Belediye filelerini havalandırarak Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti. Ünal Karaman, performanslarından memnun olduğu ikiliyi, Konyaspor maçında da alternatifleri arasına aldı.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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