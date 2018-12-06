Trabzonspor'da İran rüzgarı!
06 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da İran rüzgarı!

<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da İran rüzgarı!

’nin ligde ilk golünü atmasının ardından, Hosseini de kupada siftahı yaptı. İlk 11’de alternatifler arttı, rekabet kızıştı.

Bordo-mavili takımın sezon başında İran'dan transfer ettiği ve Majid Hosseini'nin form tutması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncudan Amiri, hafta sonu Kayseri deplasmanında attığı golle ligde siftah yapmıştı. Sakatlığını atlatan Hosseini de şans bulduğu kupada Sivas Belediye filelerini havalandırarak formasıyla ilk golünü kaydetti. , performanslarından memnun olduğu ikiliyi, maçında da alternatifleri arasına aldı.

  1. 6.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'da İran rüzgarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN