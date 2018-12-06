Bordo-mavili takımın sezon başında İran'dan transfer ettiği Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin form tutması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncudan Amiri, hafta sonu Kayseri deplasmanında attığı golle ligde siftah yapmıştı. Sakatlığını atlatan Hosseini de şans bulduğu kupada Sivas Belediye filelerini havalandırarak Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti. Ünal Karaman, performanslarından memnun olduğu ikiliyi, Konyaspor maçında da alternatifleri arasına aldı.