Trabzonspor'da hedef Konyaspor maçı!
06 Aralık 2018, Perşembe
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'da hedef maçı!

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da hedef <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a> maçı!

’nda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan ara vermeden mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi

7 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Antrenman 7 eksikle yapıldı. Kupa maçında sakatlanan Semih Karadeniz ve Batuhan Artaslan'ın yanı sıra daha önceden çeşitli sakatlıkları bulunan Joao Pereira, , Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka ve Ogenyi Onazi çalışmada yer almadı. Pereira'nın tedavisinin ardından koşu yaptığı bildirildi.

HEDEF SERİYİ 3'E TAŞIMAK
'de üst üste aldığı iki galibiyetle lider Başakşehir'le farkı 8'e indiren , 'u da yenerek hem zirveye iyice yaklaşmak hem de bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Futbolcular, çıkışlarını sürdüreceklerini belirtirken, taraftarları maça davet ettiler.

TRABZON'DA HALLEDERİZ
Yaklaşık 7 ay sonra kupa maçında formasına kavuşan Kamil sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcu, " 7 aylık aradan sonra bu formayı giymek çok güzel. Aldığımız sonuç belki istediğimiz gibi değildi ama bu işi Trabzon'da halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 GENÇ DAHA GELİYOR
devre arası kampında yeni gençleri vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Hazırlık kampına en az 4-5 genç oyuncu götürülmesi bekleniyor. 1461'in yıldızlarından Bekir Can Kara, Serkan Asan, Burak Temir ve İsmail Karakaş ile PAF takımda forma giyen Murat Cem Akpınar ile Ahmet Hakan Sevinç, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

SAHALAR DA YENİLENİYOR
Tesislerde yenileme hamlesi tam gaz sürüyor. 'nde yer alan 2-3-4 nolu antrenman sahaları da bakıma alındı. Çalışmalar bitene kadar idmanlar 1 nolu sahada yapılacak. Alt yapının kullandığı sentetik saha ise çim sahaya dönüştürülecek.

BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR
Atiker maçının bilet satışı devam ediyor. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada fiyatlar 20 TL ile 270 TL arasında... Bordo- mavili yöneticiler, fiyatları makul düzeyde tuttuklarını belirterek, Stadı'nın yine dolmasını beklediklerini ifade ettiler.

ŞAHİNKAYA'YA MAZBATA ŞOKU
Kongrede tekrar başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetiminde yedek listede bulunan İbrahim Şahinkaya tüzük engeline takıldı. Şahinkaya'ya en az 3 yıl kongre üyesi olmadığı gerekçesiyle mazbata verilmedi. 26995 numaralı kulüp üyesi olan Şahinkaya'nın geleceği merak konusu oldu.
  1. 6.12.2018
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