Trabzonspor'da hedef Konyaspor maçı!
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ara vermeden Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
7 EKSİKLE ÇALIŞTILAR
Antrenman 7 eksikle yapıldı. Kupa maçında sakatlanan Semih Karadeniz ve Batuhan Artaslan'ın yanı sıra daha önceden çeşitli sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka ve Ogenyi Onazi çalışmada yer almadı. Pereira'nın tedavisinin ardından koşu yaptığı bildirildi.
HEDEF SERİYİ 3'E TAŞIMAK
Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle lider Başakşehir'le farkı 8'e indiren Trabzonspor, Konyaspor'u da yenerek hem zirveye iyice yaklaşmak hem de bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Futbolcular, çıkışlarını sürdüreceklerini belirtirken, taraftarları maça davet ettiler.
TRABZON'DA HALLEDERİZ
Yaklaşık 7 ay sonra kupa maçında formasına kavuşan Kamil Ahmet Çörekçi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcu, " 7 aylık aradan sonra bu formayı giymek çok güzel. Aldığımız sonuç belki istediğimiz gibi değildi ama bu işi Trabzon'da halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
6 GENÇ DAHA GELİYOR
Ünal Karaman devre arası kampında yeni gençleri vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Hazırlık kampına en az 4-5 genç oyuncu götürülmesi bekleniyor. 1461'in yıldızlarından Bekir Can Kara, Serkan Asan, Burak Temir ve İsmail Karakaş ile PAF takımda forma giyen Murat Cem Akpınar ile Ahmet Hakan Sevinç, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.
SAHALAR DA YENİLENİYOR
Tesislerde yenileme hamlesi tam gaz sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yer alan 2-3-4 nolu antrenman sahaları da bakıma alındı. Çalışmalar bitene kadar idmanlar 1 nolu sahada yapılacak. Alt yapının kullandığı sentetik saha ise çim sahaya dönüştürülecek.
BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR
Atiker Konyaspor maçının bilet satışı devam ediyor. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada fiyatlar 20 TL ile 270 TL arasında... Bordo- mavili yöneticiler, fiyatları makul düzeyde tuttuklarını belirterek, Şenol Güneş Stadı'nın yine dolmasını beklediklerini ifade ettiler.
ŞAHİNKAYA'YA MAZBATA ŞOKU
Kongrede tekrar başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetiminde yedek listede bulunan İbrahim Şahinkaya tüzük engeline takıldı. Şahinkaya'ya en az 3 yıl kongre üyesi olmadığı gerekçesiyle mazbata verilmedi. 26995 numaralı kulüp üyesi olan Şahinkaya'nın geleceği merak konusu oldu.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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