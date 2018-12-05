Sosa'dan taraftara mesaj!
“Gerçekten iyi bir takımız. Şampiyon olmak için fırsatımız var ve bunu kullanacağız. Daha yeni başlıyoruz, bir başarı hikayesi yazacağız. Bu kaliteye kesinlikle sahibiz.”
Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakılması üzerine kaptanlık pazubandını takan Sosa performansı ile küllerinden yeniden doğru. Geçen sezon Trabzonspor'da 25 maçta gol sevinci yaşayamayan Sosa, bu sezon ise 2 kez fileleri sarstı. Saha içi gibi dışında da arkadaşlarına örnek olan 33 yaşındaki yıldız, teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü ve çok daha iyi olacağının sözünü verdi.
DAHA İYİ OLACAĞIM
Sosa'nın, hocasına, "Biz çok iyi bir takımız. Bazı şeyler yerine oturmaya başladıktan sonra her şey daha iyi olacak. Bu süreç artık tamamlandı. Şampiyon olmak için büyük bir fırsatımız var ve bunu kullanacağız. Bütün takım buna inanıyor. Ligin ikinci devresinde bu takım coşacak. Ben de daha çok katkı sunacağım. Daha yeni başlıyoruz ve yeni bir başarı hikayesi yazabiliriz" dediği vurgulandı.
MAESTRO SOSA
Sosa, geride kalan 14 haftada ortalama yüzde 83 pas trafiğiyle oynadı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız, arkadaşlarını, "Biz istersek her takımı yeneriz" diyerek motive ediyor.
Kaptan olduktan sonra büyük bir sorumluluk alan Sosa, Fenerbahçe derbisinde bir gol atarken, Kayserispor maçında da güzel bir asiste imza attı.
- 5.12.2018
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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