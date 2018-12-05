Sosa'dan taraftara mesaj!
07 Mart 2019, Perşembe
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'dan taraftara mesaj!

Sosa'dan taraftara mesaj!

“Gerçekten iyi bir takımız. Şampiyon olmak için fırsatımız var ve bunu kullanacağız. Daha yeni başlıyoruz, bir başarı hikayesi yazacağız. Bu kaliteye kesinlikle sahibiz.”

Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakılması üzerine kaptanlık pazubandını takan performansı ile küllerinden yeniden doğru. Geçen sezon 'da 25 maçta gol sevinci yaşayamayan Sosa, bu sezon ise 2 kez fileleri sarstı. Saha içi gibi dışında da arkadaşlarına örnek olan 33 yaşındaki yıldız, teknik direktör ile görüştü ve çok daha iyi olacağının sözünü verdi.

DAHA İYİ OLACAĞIM
Sosa'nın, hocasına, "Biz çok iyi bir takımız. Bazı şeyler yerine oturmaya başladıktan sonra her şey daha iyi olacak. Bu süreç artık tamamlandı. Şampiyon olmak için büyük bir fırsatımız var ve bunu kullanacağız. Bütün takım buna inanıyor. Ligin ikinci devresinde bu takım coşacak. Ben de daha çok katkı sunacağım. Daha yeni başlıyoruz ve yeni bir başarı hikayesi yazabiliriz" dediği vurgulandı.

MAESTRO SOSA
Sosa, geride kalan 14 haftada ortalama yüzde 83 pas trafiğiyle oynadı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki yıldız, arkadaşlarını, "Biz istersek her takımı yeneriz" diyerek motive ediyor.

Kaptan olduktan sonra büyük bir sorumluluk alan Sosa, derbisinde bir gol atarken, maçında da güzel bir asiste imza attı.

  1. 5.12.2018
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