Fırtına kupada avantajlı!

Ünal Karaman'ın genç ve yedek kadro ile sahaya çıktığı karşılaşmanın 9. dakikasında ev sahibi, Alpay Koçaklı'nın harika frikik golü ile öne geçti. 45+1'de İbanez'in kullandığı kornerde Hosseini eşitlik golünü attı. İkinci yarının ilk dakikasında Nwakaeme'nin pasında Abdulkadir Parmak, Fırtına'yı öne geçirdi. 49'da Sivaslı Murat Cömert'in vuruşu direkten döndü. 66'da Aykut Emre Yakut skoru ilan etti: 2-2.



İKİ SAKATLIK BİRDEN KARADENİZ

Karadeniz ekibinde dünkü maçta iki şanssızlık birden yaşandı. 43'te hava topu sonrası ayakları açık bir şekilde yere düşen Semih Karadeniz devam edemedi ve yerini Nwakaeme'ye bıraktı. 69'da da bu kez Batuhan Artaslan sakatladı ve Hüseyin girdi. İki futbolcu ile ilgili bugün açıklama yapılması bekleniyor.



GEÇİT VERMİYOR

Daha önceki kupa maçlarında G.Saray'ı 2-1, Beşiktaş'ı da 4-3 yenen Sivas Bld, bir kez daha büyük takıma kaybetmedi. TFF 2. Lig ekibi, özellikle diri futbolu ve etkili atakları ile dikkat çekti



KAPTAN ZEKİ

Tamamen genç ve yedek bir kadro ile sahaya çıkan Fırtına'da dün kaptanlık görevini Zeki yaptı. Kaptanlar Sosa, Pereira, Yusuf forma giymedi. Zeki 2'si kupa olmak üzere 3 maçta görev yaptı.



NASIL TURLAR?

Trabzon ile Sivas Bld, 2 hafta sonra Şenol Güneş Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına 0-0 veya 1-1'de tur atlıyor. 2-2'de maç uzuyor, kaybeden ise elenir.



PRİMLER YATIRILDI

Takım kazandıkça futbolcuların cepleri de doluyor. Bordo-mavili yönetim, futbolcuların banka hesaplarına Akhisar karşılaşmasının galibiyet primi olan 40'ar bin TL'yi yatırdı.



GÜVEN KAZAN

Ligde deplasmanda 12 maç sonra Kayseri'de gol yemeyen Uğurcan Çakır, güven veriyor. 22 yaşındaki eldiven, "Bana güvenenleri mahcup etmem. Uzun yıllar kaleyi korumak istiyorum. Rüyada gibiyim" dedi.



DERBİ MAÇA YETİŞSİN

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sağ baldırında kas yaralanması tespit edilen Onazi'nin en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Nijeryalı orta saha oyuncusunun tedavisi sürürken, sağlık ekibi 16 Aralık'taki Beşiktaş derbisine Onazi'yi yetiştirmeyi planlıyor.



İYİ BİR TAKIM

Teknik direktör Ünal Karaman, Sivas Bld'nin iyi bir takım olduğunu söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Ciddi bir müsabaka oldu. Takım genelinde oynayabilecek bütün futbolcularımızı görme imkanı bulduk" dedi.



SIRA BENDE

Attığı 6 golle Karadeniz ekibinin en skorer ismi olan Rodallega, 3 maçtır suskun. En son golünü Bursaspor'a atan, Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçıran 33 yaşındaki forvet, "Konyaspor karşılaşmasını boş geçmeyeceğim. Artık gol zamanım geldi" ifadesini kullandı.



İŞİN SIRRI ÇALIŞMAK

20 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen, çok çalıştığını söyledi. Ünal Karaman'a çok şey borçlu olduğunu söyleyen genç savunmacı, "Hocamız ve teknik ekibimiz bize inanılmaz derecede güveniyor. Biz de bunu boşa çıkarmamak için daha fazla çalışmak için gayret gösteriyoruz. Aynen devam edeceğiz" diye konuştu.



MİNİ YORUM | LİNÇ ETME ŞANSI - OLCAY ÇAKIR

Genç ya da maliyetli yedek oyuncuları görme anlamında büyükler için iyi bir fırsat Türkiye Kupası ilk turları. Elbette haklılar. Ancak itiraz etmem gereken bir durum var. Uzun zamandır bu turlarda elendi-elenecek skor ve durumlara düşülmesi taraftar nezdinde büyük bir memnuniyetsizlik oluşturuyorken; bu durum teknik ekip ve oyuncuların sert eleştirilerden nasiplenmesi de demek. Bir grup için fırsat yakalama ve linç etme şansı anlamına gelen bu maçlarda; ben olsam o zevki onlara vermeme adına daha doğru kadrolarla sahaya sürerdim! Madem öyle, işte böyle derdim.