"Yolumuz uzun"
3 yıllığına yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, camiadan takıma destek olunmasını istedi.
Eski oyunculara ödeme
Fırtına'nın 4 eski oyuncusu alacakları için dava açmıştı. 4 futbolcunun toplam talep ettiği ücret 11 milyon 325 bin TL idi. Yönetim, davaların sonuçlanması durumunda ödemeleri kısa süre içerisinde yapıp, sorunlu dosyaları ortadan kaldırmak istiyor. Durica 400 bin euro, Okay 2 milyon TL, Hubocan 1 milyon euro ve Uğur 1 milyon TL talep etmişti.
Mazbata aldılar
3 yıllığına yeniden seçilen yönetim dün mazbatalarını aldı. Tesislerde yapılan törene, kulüp adına önemli bir toplantıya katılan başkan Ahmet Ağaoğlu katılmadı. Başkanın mazbatasını Ömer Sağıroğlu aldı.
- 4.12.2018
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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