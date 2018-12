Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız engel yok. Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Desteğinizi ve sevginizi takımımızın üstünden eksik etmeyin. Her maçta onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey çok daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.Fırtına'nın 4 eski oyuncusu alacakları için dava açmıştı. 4 futbolcunun toplam talep ettiği ücret 11 milyon 325 bin TL idi. Yönetim, davaların sonuçlanması durumunda ödemeleri kısa süre içerisinde yapıp, sorunlu dosyaları ortadan kaldırmak istiyor. Durica 400 bin euro, Okay 2 milyon TL, Hubocan 1 milyon euro ve Uğur 1 milyon TL talep etmişti.3 yıllığınayeniden seçilen yönetim dün mazbatalarını aldı. Tesislerde yapılan törene, kulüp adına önemli bir toplantıya katılan başkan Ahmet Ağaoğlu katılmadı. Başkanın mazbatasını Ömer Sağıroğlu aldı.