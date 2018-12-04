Trabzon'da hedef 3'te 3!
Son iki maçından altı puan alan Karadeniz ekibinde şimdi tüm planlar ilk devrede kalan üç karşılaşmayı da kazanmak için yapılıyor. Ünal Karaman, “Bunu başarabiliriz” dedi
HERKESİ YENEBİLİRİZ
Karaman, "Sırasıyla Konya, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağız. İyi bir hava yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 karşılaşmadan 9 puan alırsak her şey daha güzel olur. Olaya maç maç bakıyoruz. Bu nedenle öncelikle cumartesi Konya'yı yenmeliyiz" ifadesini kullandı. Bordo-mavili çalıştırıcı şöyle devam etti: "F.Bahçe derbisinde çok iyiydik. Kayserispor'u da yendik. Takımdaki herkes çok istekli. Zor virajları kazasız geçersek hedefi en yukarıya koyabiliriz. Bu kapasitemiz var. Net söylüyorum, ligin en iyi takımlarından birisiyiz ve coşkulu oynadığımızda karşımızda durabilecek rakip yok."
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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