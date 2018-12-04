Trabzon'da hedef 3'te 3!
04 Aralık 2018, Salı
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'da hedef 3'te 3!

<a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'da hedef 3'te 3!

Son iki maçından altı puan alan ekibinde şimdi tüm planlar ilk devrede kalan üç karşılaşmayı da kazanmak için yapılıyor. , “Bunu başarabiliriz” dedi

Bordo-mavili takımda keyifler yerinde… Kötü günleri galibiyeti ile geride bırakan, 14. hafta maçında da 'u deplasmanda 2-0 ile geçen 'da yüzler gülüyor. Peş peşe gelen 2 galibiyet ile hem moral bulan hem de üst sıralara tırmanmak için havaya giden ekibinde teknik direktör , coşkularını önlerindeki maçlara taşımak zorunda olduklarını söyledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, ilk devrenin kalan 3 maçında hedefi 9 puan olarak belirledi ve "Bunu başarırsak ikinci devre önümüzü daha net olarak görebiliriz. 3'te 3 yapmak bizim için zor değil " dedi.

HERKESİ YENEBİLİRİZ
Karaman, "Sırasıyla , , ile oynayacağız. İyi bir hava yakaladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 karşılaşmadan 9 puan alırsak her şey daha güzel olur. Olaya maç maç bakıyoruz. Bu nedenle öncelikle cumartesi 'yı yenmeliyiz" ifadesini kullandı. Bordo-mavili çalıştırıcı şöyle devam etti: "F.Bahçe derbisinde çok iyiydik. 'u da yendik. Takımdaki herkes çok istekli. Zor virajları kazasız geçersek hedefi en yukarıya koyabiliriz. Bu kapasitemiz var. Net söylüyorum, ligin en iyi takımlarından birisiyiz ve coşkulu oynadığımızda karşımızda durabilecek rakip yok."
  1. 4.12.2018
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