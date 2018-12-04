Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret
04 Aralık 2018, Salı
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Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret

Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret

Trabzonspor ve takım kaptanı , Sivas'ta Kangal Köpeği Çiftliği'ni ziyaret etti.

'nda yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için Sivas'ta olan Trabzonspor'un ve takım kaptanı , İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız'ın daveti üzerine merkeze giden Karaman ve Sosa, tesisi gezip dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdi. Tesisin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Sosa'ya köpekler hakkında bilgiler aktardı.
  1. 3.12.2018 21:02
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