Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, Sivas'ta Kangal Köpeği Çiftliği'ni ziyaret etti.
- 3.12.2018 21:02
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
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B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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