Kaptanlığı sevdi – Fotomaç – 04 Aralık 2018
04 Aralık 2018, Salı
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Kaptanlığı sevdi

Kaptanlığı sevdi
Teknik direktör 'ın gelişinin ardından 10 numaradan 8 numaraya yani daha çok merkez oyuncu olma rolüne bürünen Sosa, kaptanlık pazubandını takmasının ardından daha fazla sorumluluk almaya başladı. Saha içinde sadece kendi performansını değil takım arkadaşlarının da performansını artırmak için yönlendirmeler yapan, oyuncuları motive etmeye çabalayan Arjantinli yıldız saha dışında da aile yaşantısı ve özel hayatıyla rol model olarak belirlendi. Karaman, "Sosa bizim için önemli bir oyuncu ve takım arkadaşları ile uyumu çok güzel" yorumunda bulundu.

HÜSEYiN GÖZE GiRDi
formasıyla ilk kez bir lig maçında ilk on birde sahaya çıkarak, 39 bin taraftar önünde Fenerbahçe müsabakasını hatasız oynayan Hüseyin Türkmen, ligin 12. haftasında Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna girmişti. 20 yaşındaki stoper, Kayserispor sınavında da hatasız bir oyun sergiledi

UĞURCAN ÇAKIR GÜVEN VERDİ
'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır, Onur'un ardından kaleyi devralan isim olmaya başladı. Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan 1.92 boyundaki eldiven, bu sezon ligde ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında kaleyi korumuştu. Kayserispor maçında da ilk on birde yer bulan genç kaleci, önemli kurtarışlar yaptı.

SADECE YUSUF
UEFA muhabirleri, Avrupa'da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıkladı. Listede 'den yalnızca bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı. Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı.

KONYA MAÇI 20 TL
Karadeniz ekibinin hafta sonu Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi saat 16.00'da Stadı'nda başlayacak karşılaşmanın fiyatları: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C 240 TL, Platinum B 270 TL, Misafir: 25 TL.
  1. 4.12.2018
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