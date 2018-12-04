Kaptanlığı sevdi
HÜSEYiN GÖZE GiRDi
Trabzon formasıyla ilk kez bir lig maçında ilk on birde sahaya çıkarak, 39 bin taraftar önünde Fenerbahçe müsabakasını hatasız oynayan Hüseyin Türkmen, ligin 12. haftasında Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna girmişti. 20 yaşındaki stoper, Kayserispor sınavında da hatasız bir oyun sergiledi
UĞURCAN ÇAKIR GÜVEN VERDİ
Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır, Onur'un ardından kaleyi devralan isim olmaya başladı. Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan 1.92 boyundaki eldiven, bu sezon ligde ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında kaleyi korumuştu. Kayserispor maçında da ilk on birde yer bulan genç kaleci, önemli kurtarışlar yaptı.
SADECE YUSUF
UEFA muhabirleri, Avrupa'da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıkladı. Listede Süper Lig'den yalnızca bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı. Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı.
KONYA MAÇI 20 TL
Karadeniz ekibinin hafta sonu Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi saat 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda başlayacak karşılaşmanın fiyatları: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C 240 TL, Platinum B 270 TL, Misafir: 25 TL.
- 4.12.2018
-
Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
-
Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
-
Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Kaptanlığı sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.