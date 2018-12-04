Fırtına sürpriz istemiyor!

Süper Lig'de üst üste kazanılan iki maç sonrası oyuncuların rehavete kapılmasını istemeyen teknik direktör Ünal Karaman, kupadaki maça büyük önem veriyor. Bu nedenle 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden rakibi karşısında as oyuncularla yedek oyuncuların karmasından oluşan bir takımla çıkacak 52 yaşındaki hoca, forvette ise geçtiğimiz Kayserispor maçında attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Caleb Ekuban'ı görevlendirecek.



Kadroda değişim bekleniyor

Karadeniz ekibinde Sivas Belediye maçı öncesi orta saha oyuncuları Onazi ile Kucka'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Sivas Bld karşısında ligde son oynanan Kayserispor maçında 11'de sahaya çıkan oyuncuların bazılarını dinlendirerek daha az süre alan isimlere forma vermesi bekleniyor. Gençler yine sahada olacak.

Hazırlıklar tamam

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında bugün oynayacağı Sivas Bld maçı hazırlıklarını dün 11.30'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşma bugün saat 13.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacak.



Rekor peşinde

Bordo-mavililerde kariyerinin en verimli 2. sezonunu geçiren Joao Pereira, rekor peşinde. Geçen yıl 2 gol ve 3 asist ile kariyer rekoru kıran 34 yaşındaki sağ bek, skora en çok katkı verdiği sezonunu geçirmişti. Bu dönem ise şu ana kadar 5 asist yapan ve kariyer zirvesini egale eden Portekizli, bundan sonraki haftalarda yaptığı her katkı ile yeni bir rekora imza atmış olacak.



Formamı özledim

Fırtına'nın sağ beki oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi yaklaşık 7 ay sonra Kayseri maçında 21 kişilik kadroya dahil edildi. En son 21 Nisan 2018'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında görev alan Kamil, "Formamı çok özledim. En kısa zamanda sahada olmak istiyorum" dedi.



İki isim daha kazanıldı

Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür kendini ispatlayan isimler olurken, son dönemde iki futbolcu daha yıldızını parlattı. Teknik direktör Ünal Karaman döneminde şans bulmaya başlayan 22 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır ve 20 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen de futbol kamuoyundan geçer not almayı bildiler.



