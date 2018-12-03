Ünal Karaman iddialı!
Ünal Karaman: "Ekuban’ın gözyaşları hepimizin gözyaşlarıdır. Sevincimizi abartmadan yükselişimizi sürdüreceğiz."
ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
52 yaşındaki hoca, "Ekuban'ın gol atması hem onun hem bizim için çok anlamlıydı. Onun gözyaşları bizim gözyaşımızdır. İyi bir aile ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte yakalanan çıkışı sürdürmemiz gerekiyor. Her maça farklı bakmalıyız ve bu bilince oyuncularımız sahip. Kazandığımız maçlar sonrası ekstra abartı göstermeyeceğiz. Yine işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle yolumuza devam edeceğiz. Çok iyiydik" diye konuştu
İKİNCİ ZAFER GELDİ
Geçen hafta Fenerbahçe'yi muhteşem futbolla geçen Trabzonspor, Kayserispor'u da mağlup ederek bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.
Yunus Emre SEL
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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