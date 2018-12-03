Ünal Karaman iddialı!
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ünal Karaman iddialı!

iddialı!

Ünal Karaman iddialı!

: "Ekuban’ın gözyaşları hepimizin gözyaşlarıdır. Sevincimizi abartmadan yükselişimizi sürdüreceğiz."

Fırtına, 'den sonra 'u da mağlup ederek çıkış yakaladı. Son iki haftada alınan 6 puan sonrası lider ile aradaki puan farkını 8'e indiren bordomavili takımda maçın ardından soyunma odasında duygu dolu anlar yaşandı. Teknik heyet ve futbolcular gol atan Ekuban'a sarılarak, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi nedeniyle tekrar başsağlığı dileğinde bulundu. Teknik direktör , galibiyetin anlamlı olduğuna vurgu yaptı.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
52 yaşındaki hoca, "Ekuban'ın gol atması hem onun hem bizim için çok anlamlıydı. Onun gözyaşları bizim gözyaşımızdır. İyi bir aile ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte yakalanan çıkışı sürdürmemiz gerekiyor. Her maça farklı bakmalıyız ve bu bilince oyuncularımız sahip. Kazandığımız maçlar sonrası ekstra abartı göstermeyeceğiz. Yine işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle yolumuza devam edeceğiz. Çok iyiydik" diye konuştu

İKİNCİ ZAFER GELDİ
Geçen hafta Fenerbahçe'yi muhteşem futbolla geçen , Kayserispor'u da mağlup ederek bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.

Yunus Emre SEL
  1. 3.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünal Karaman iddialı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN