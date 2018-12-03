Trabzonspor’da Konyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
03 Aralık 2018, Pazartesi
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’da Konyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da Konyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

’un ’in 15’inci haftasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu arada maçının ardından Sivas'a giden , 5'inci Tur ilk maçında yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.30'da Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşma yarın saat 13.00'de Stadı'nda oynanacak.

  1. 3.12.2018 14:22
  2. Güncelleme: 3.12.2018 14:34
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