Trabzonspor’da Konyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Kayserispor maçının ardından Sivas'a giden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.30'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşma yarın saat 13.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacak.