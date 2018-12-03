Trabzonspor’da Konyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu arada Kayserispor maçının ardından Sivas'a giden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.30'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Karşılaşma yarın saat 13.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacak.
- 3.12.2018 14:22
- Güncelleme: 3.12.2018 14:34
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30 yıl sonra!
Toplam 2
Yorum
bjk advers Bence Güven'in oyundan çıkması Beşiktaş'ın ileride hızını düşürdü Mustafa'nın gücü ve kondisyonu yetmedi bu hıza .
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Adem coştu bir kere!
Toplam 1
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bjk advers Daha da iyi olacak ! DELGADO ve TALİSCA 'dan sonra büyük bir keyifle izlediğim yeni isim ADEM LJAJİC !
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Şenol Güneş: Kartal sinek avlamaz
Toplam 1
Yorum
GERÇEK İMPARATOR ŞENOL GÜNEŞTİR. MİLLİ TAKIMIMIZI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ YAPTI. BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA YA DAMGA VURDU. ŞENOL GÜNEŞE SAHİP ÇIKIN DEĞERİNİ BİLİN.
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