Trabzonspor tırmanışa geçti!
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin ardından Kayserispor maçında da çizdiği görüntü ile koşar adım tırmanışa geçtiğini kanıtladı.
Kayseri maçında ilk golü atan Ekuban, kulübeden skora katkı yaptı. Hiç ilk 11'de yer almayan forvet, 9 maçta 156 dakika görev yaptı, 2 gol attı. G.Saray'ı boş geçmeyen Ekuban, 78 dakikaya 1 gol sığdırmış oldu.
ARA VERMEDİLER
Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivas Bld ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün 11.00'de başladı. Ünal Karaman yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri taktik çalıştı.
SİVAS'A GEÇTİLER
Bordo-mavililer, yarın Sivas Bld ile oynayacağı kupa maçı için dün Sivas'a hareket etti. Trabzonspor kulübü kendi tesislerinde antrenman yapmasına izin veren Kayserispor yönetime de teşekkür etti.
OTOBÜSLE DÖNECEKLER
Kafile, Sivas Belediyespor maçının ardından karayolu ile Trabzon'a dönecek. Bordo-mavililer saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmanın ardından yaklaşık 6 saatlik otobüs yolculuğu sonrası Trabzon'a varacak.
HELAL OLSUN HÜSEYİN
Genç stoper Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe'den sonra Kayseri maçında alkışlandı. İkinci yarıda yaptığı iki kritik müdahale ile rakibi durduran Hüseyin, artık takımın önemli isimlerinden.
YUSUF ŞOV
Karadeniz ekibinin 21 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, son iki maçtaki çıkışı ile takımı sırtladı. Ünal Karaman'ın sahada daha fazla serbestlik tanıdığı Yusuf, fırsat bulduğu her pozisyonda şut çekiyor. Son iki karşılaşmada 14 şut çeken ve 3 topu direkten dönen genç oyuncu, hem saha içi hem saha dışında arkadaşlarına örnek oluyor.
ÇINAR DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Kupası 5. turunda yarın Sivas Bld.- Trabzonspor maçını Serkan Çınar yönetecek. Fırtına, 1976 doğumlu hakem ile çıktığı 10 maçta 6 galibiyet aldı ve 4 kez kaybetti.
EVDEKI YABANCI
Yabancıların skora katkısı sürüyor. Geride kalan 14 haftada 23 gol atan Trabzonspor'da 7 yabancı oyuncu toplam 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yabancı futbolcular, Karadeniz ekibinin gollerinin yüzde 73,91'ini kaydetti. Rodallega 6 golle en skorer isim olurken, Novak 3, Nwakaeme, Ekuban ve Sosa ikişer kez fileleri havalandırdı. Onazi ve Amiri ise birer golle skora katkı sağladı.
PUAN KATKILARI BÜYÜK
Trabzonspor, 14 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanın 20'sini yabancıların gol attığı maçlarda elde etti. Bordo-mavililer, yabancı oyuncularının fileleri sarstığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı, kaybetmedi.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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