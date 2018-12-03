Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için Sivas'ta olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız'ın daveti üzerine merkeze giden Karaman ve Sosa, tesisi gezip dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdi. Tesisin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Sosa'ya köpekler hakkında bilgiler aktardı.