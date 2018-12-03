Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, Sivas'ta Kangal Köpeği Çiftliği'ni ziyaret etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için Sivas'ta olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman ve takım kaptanı Jose Sosa, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız'ın daveti üzerine merkeze giden Karaman ve Sosa, tesisi gezip dünyaca ünlü Sivas kangal köpeklerini sevdi. Tesisin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Sosa'ya köpekler hakkında bilgiler aktardı.
- 3.12.2018 19:22
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
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B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Karaman ve Sosa'dan Kangal Köpeği Çiftliği'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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