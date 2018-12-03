İkinci Ağaoğlu dönemi!
Trabzonspor Kulübü’nün 74’üncü Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Başkan Ağaoğlu’nun tek listesi ile gidilen seçimde Ağaoğlu 3 yıllığına güven tazeledi.
Kulübün 74. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi. 7-8 Nisan'daki kongrede iki aday arasında yapılan seçimi kazanan Ağaoğlu, bu kez tek liste olarak gittiği seçimde görevini 3 yıllığına daha yürütmeye hak kazandı. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki kongrede 828 oy kullanıldı, başkan 790 oy aldı. Yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdikten sonra Ağaoğlu, "Almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" ifadesini kullandı.
GEMI KAPTANI TRABZONSPOR VE PILOT
1957'de Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979'da İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. 19 yıldır da Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ağaoğlu, 1993'te Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği, 2000-02 arasında Özkan Sümer döneminde ise başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Ağaoğlu, gemi kaptanı ve pilottur.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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