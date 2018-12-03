İkinci Ağaoğlu dönemi!
05 Mart 2019, Salı
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İkinci Ağaoğlu dönemi!

İkinci Ağaoğlu dönemi!

Kulübü’nün 74’üncü dün yapıldı. Başkan Ağaoğlu’nun tek listesi ile gidilen seçimde Ağaoğlu 3 yıllığına güven tazeledi.

Kulübün 74. 'nda yeniden başkanlığa seçildi. 7-8 Nisan'daki kongrede iki aday arasında yapılan seçimi kazanan Ağaoğlu, bu kez tek liste olarak gittiği seçimde görevini 3 yıllığına daha yürütmeye hak kazandı. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki kongrede 828 oy kullanıldı, başkan 790 oy aldı. Yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdikten sonra Ağaoğlu, "Almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" ifadesini kullandı.

GEMI KAPTANI TRABZONSPOR VE PILOT
1957'de Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979'da Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. 19 yıldır da Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Ağaoğlu, 1993'te başkanlığındaki 'da yönetim kurulu üyeliği, 2000-02 arasında Özkan Sümer döneminde ise başkan yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Ağaoğlu, gemi kaptanı ve pilottur.

  1. 3.12.2018
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