Ünal Karaman'dan galibiyet değerlendirmesi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor galibiyetiyle önemli bir virajı kazasız döndüklerini ifade etti. Maç öncesinde, "Biz teknik adamlar geriye bakarak yol alamayız. Sadece hatalarımızdan ders alır, iyi işleri geliştirmeye uğraşırız. Devre arasına kadar iyi bir seri yakalamak için ilk adımı atacağız" açıklamasını yapan Karaman, "Trabzonpor maç ayırmaz" dedi.



BUNUNLA BİTMİYOR



Karaman şöyle devam etti: "İlk yarı bizim beklediğimiz kaliteli pasları düşük tuttu. İkinci yarı daha derli toplu oynadık. F.Bahçe'yi mağlup ettikten sonra bu maçın daha zorlu geçeceğini biliyorduk. Bize yakışan buydu. Ama bununla bitmiyor şu andan itibaren Konyaspor hedefimiz olacak. Kazanmak güzel. Tüm maçlarımıza kazanmak adına çıkacağız."



SİHİRLİ DOKUNUŞ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaptığı değişikliklerle maçı çeviren isim oldu. Karaman'ın 74'te Olcay'ın yerine oyun aldığı Calep Ekuban skoru 1-0'a getirirken, 90'da Rodallega'nın yerine oyuna giren Vahid Amiri de attığı golle skoru belirleyen isim oldu.



BU SONUCU HAK ETMEDİK



Kayserispor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, "Hepimiz gerçekten üzgünüz" dedi. Geylani, "Kötü gidişat vardı. Bunu durdurup bu gidişatı iyiye döndürmek için iyi çalışmıştık. Sapunaru'nun burnunun kırılması ve oyundan çıkması gidişatı bozdu. Herkes çok üzgün" ifadelerini kullandı.



LUNG YETMEDİ



Kayserispor'un 29 yaşındaki tecrübeli kaleci Lung'un dün akşamki çabaları yeterli olmadı. Rumen file bekçisi, karşılaşmanın iki yarısında da net pozisyonlarda başarılı kurtarışlar yaptı. Ancak Lung, Ekuban ve Vahid Amiri'nin gollerine engel olamadı.



BAŞKAN'A KAYSERİ ATKISI



Trabzonspor, deplasmandaki Kayserispor maçını sanki evsahibi gibi oynadı. İki takım taraftarları tribünlerde dostluk gösterilerinde bulundular. Bu arada Kayseri'ye giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da büyük ilgi gördü. Sarı- kırmızılı taraftarlar, yanlarına gittikleri Başkan Ağaoğlu'nun boynuna Kayserispor atkısı takmak istedi, Başkan Ağaoğlu da bu isteği geri çevirmedi.