Ünal Karaman'dan galibiyet değerlendirmesi!
04 Mart 2019, Pazartesi
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'dan galibiyet değerlendirmesi!

Ünal Karaman'dan galibiyet değerlendirmesi!

Teknik Direktörü Karaman, “F.Bahçe zaferinin ardından kazanarak bize yakışanı yaptık. Bununla bitmeyecek, seriye devam edeceğiz” diye konuştu.

Teknik Direktörü , galibiyetiyle önemli bir virajı kazasız döndüklerini ifade etti. Maç öncesinde, "Biz teknik adamlar geriye bakarak yol alamayız. Sadece hatalarımızdan ders alır, iyi işleri geliştirmeye uğraşırız. Devre arasına kadar iyi bir seri yakalamak için ilk adımı atacağız" açıklamasını yapan Karaman, "Trabzonpor maç ayırmaz" dedi.

BUNUNLA BİTMİYOR

Karaman şöyle devam etti: "İlk yarı bizim beklediğimiz kaliteli pasları düşük tuttu. İkinci yarı daha derli toplu oynadık. F.Bahçe'yi mağlup ettikten sonra bu maçın daha zorlu geçeceğini biliyorduk. Bize yakışan buydu. Ama bununla bitmiyor şu andan itibaren hedefimiz olacak. Kazanmak güzel. Tüm maçlarımıza kazanmak adına çıkacağız."

SİHİRLİ DOKUNUŞ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaptığı değişikliklerle maçı çeviren isim oldu. Karaman'ın 74'te Olcay'ın yerine oyun aldığı Calep Ekuban skoru 1-0'a getirirken, 90'da Rodallega'nın yerine oyuna giren de attığı golle skoru belirleyen isim oldu.

BU SONUCU HAK ETMEDİK

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, "Hepimiz gerçekten üzgünüz" dedi. Geylani, "Kötü gidişat vardı. Bunu durdurup bu gidişatı iyiye döndürmek için iyi çalışmıştık. Sapunaru'nun burnunun kırılması ve oyundan çıkması gidişatı bozdu. Herkes çok üzgün" ifadelerini kullandı.

LUNG YETMEDİ

Kayserispor'un 29 yaşındaki tecrübeli kaleci Lung'un dün akşamki çabaları yeterli olmadı. Rumen file bekçisi, karşılaşmanın iki yarısında da net pozisyonlarda başarılı kurtarışlar yaptı. Ancak Lung, Ekuban ve Vahid Amiri'nin gollerine engel olamadı.

BAŞKAN'A KAYSERİ ATKISI

Trabzonspor, deplasmandaki Kayserispor maçını sanki evsahibi gibi oynadı. İki takım taraftarları tribünlerde dostluk gösterilerinde bulundular. Bu arada Kayseri'ye giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da büyük ilgi gördü. Sarı- kırmızılı taraftarlar, yanlarına gittikleri Başkan Ağaoğlu'nun boynuna Kayserispor atkısı takmak istedi, Başkan Ağaoğlu da bu isteği geri çevirmedi.

  1. 2.12.2018
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