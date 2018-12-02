Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak seçime girdi.

Genel kurulda 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı bulunurken, üyeler 15 sandıkta oy kullanıyor.

Üyeler, tek listenin yer alması nedeniyle genel kurula ilk saatlerde fazla ilgi göstermedi.

Kongrede bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihindeki 46. yönetim kurulu seçilecek, yeni yönetim 3 yıllığına göreve getirilecek.

Genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.



AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ

Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Sertaç Güven.

Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya.



"2010 - 2011 NAMUS DAVAMIZ"

Trabzonspor'un 74.Olağan Genel Kurul'u dün başladı. Hayri Gür Salonu'ndaki kongrede üyelere hitap eden başkan Ahmet Ağaoğlu, futbol takımının kadro maliyetini 34 milyon Euro'dan 26 milyon Euro'ya indirdiklerini açıkladı. "Hedefimiz bunu 10-15 milyon Euro'ya çekmek. Bu anlayışı sürdürürsek 5-6 yıl i çinde Trabzonspor'un borçları ödenir" diyen Ağaoğlu, 2010- 11 sezonunun, Trabzonspor'un şeref ve namus davası olduğunu da kaydetti. Kongreye katılım ilk gün 256 kişide kalıdı. Bir ayağı kırık sandalyede oturan başkan Ağaoğlu organizasyon komitesine tepki gösterdi.



YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Kulübün alacaklar düşüldükten sonra net borcu 987 milyon 698 bin lira olarak açıklandı. 12 aylık bütçe de 749 milyon lira olarak oy birliğiyle onaylandı..