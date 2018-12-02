Trabzonspor direğe takıldı!
Trabzonspor’da 16’da Yusuf Yazıcı’nın uzaktan şutu 22’de Sosa’nın serbest vuruşunda top direkten döndü.
Trabzonspor, maçın son bölümlerinde attığı gollerle Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarırken, mücadelenin ilk yarısında iki topu direkten döndü. 15'te Yusuf Yazıcı ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un sert ve düzgün vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. Bu pozisyondan sadece 6 dakika sonra bordo-mavililer ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına son haftaların başarılı ismi Sosa geçti. Arjantinli yıldızın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. İlk yarıda iki net gol fırsatı direğe takılan Trabzonspor, ikinci yarıda Ekuban ve Vahid Amiri'nin golleriyle üç puanı kaptı.
- 2.12.2018
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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