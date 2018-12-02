Trabzonspor direğe takıldı!

Trabzonspor, maçın son bölümlerinde attığı gollerle Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarırken, mücadelenin ilk yarısında iki topu direkten döndü. 15'te Yusuf Yazıcı ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un sert ve düzgün vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. Bu pozisyondan sadece 6 dakika sonra bordo-mavililer ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına son haftaların başarılı ismi Sosa geçti. Arjantinli yıldızın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı. İlk yarıda iki net gol fırsatı direğe takılan Trabzonspor, ikinci yarıda Ekuban ve Vahid Amiri'nin golleriyle üç puanı kaptı.