Ünal Karaman: Coşku yaşamayacağız
01 Aralık 2018, Cumartesi
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: Coşku yaşamayacağız

<a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>: Coşku yaşamayacağız

Teknik Direktörü , “Kazandığımız için mutluyum” dedi. , ayrıca "Önümüzde maçlar var, bu maç son değil. o yüzden coşku yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü , "Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarı derli toplu bir oyun oynadık. Israrla iyi oyunu devam ettirdik. Maçın sonunda bulduğumuz gollerde maçı kazandık. Bu maç son değil. Bir kupa maçı oynayacağız ve lig maçımız var. Onun için coşku yaşamayacağız, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle götüreceğiz" dedi.

  1. 1.12.2018 21:44
  2. Güncelleme: 1.12.2018 21:45
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