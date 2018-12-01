Ünal Karaman: Coşku yaşamayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kazandığımız için mutluyum” dedi. Ünal Karaman, ayrıca "Önümüzde maçlar var, bu maç son değil. o yüzden coşku yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.
- 1.12.2018 21:44
- Güncelleme: 1.12.2018 21:45
-
Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
Zeki Şenol hoca karakterli Çalışkan dürüst aldığı paraya saygı gösteren milli takımda eğlence bar adı olmayan vatansever bir insandır
-
Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
Ünal Karaman: Coşku yaşamayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.