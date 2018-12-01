Uğurcan Çakır iddialı!
03 Mart 2019, Pazar
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iddialı!

Uğurcan Çakır iddialı!

Karadeniz ekibi ligde deplasmanda 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Bordo mavililer bu sezon top 19 gol gördü. F.Bahçe derbisinde başarılı bir performans sergileyen kaleci Uğurcan, Kayseri sınavında gol yemeyeceğini böyledi. 22 yaşındaki eldiven, "Kalem kapalı" diye konuştu.

  1. 1.12.2018
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