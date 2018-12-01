Uğurcan Çakır iddialı!
Karadeniz ekibi ligde deplasmanda 12 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
Bordo mavililer bu sezon top 19 gol gördü. F.Bahçe derbisinde başarılı bir performans sergileyen kaleci Uğurcan, Kayseri sınavında gol yemeyeceğini böyledi. 22 yaşındaki eldiven, "Kalem kapalı" diye konuştu.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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