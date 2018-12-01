Trabzonspor'da kongre başlıyor!

Bordo-mavili kulübün 74. Olağan Genel Kurulu bugün saat 10.00'da başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek. İlk gün, dernek ile bağlı şirketlerin hem idari hem de mali raporlarının okunup görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, bütçelerin oylanması gibi gündem maddeleri yer alıyor. 7 bin 102 üyenin oy verme hakkının bulunduğu seçim ise yarın gerçekleştirilecek.



ÖZE DÖNMEK ŞART



Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, "Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi öze dönüştür, kısaca altyapıdan üretim" dedi. Ören, "Kulüp ekonomisi düzelene kadar şampiyonluk sözcüğü ağızlara alınmamalıdır" diye konuştu.