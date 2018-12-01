Trabzonspor'da hesaplar zirve üzerine!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, kritik Kayseri deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ile Kucka'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Burak ve Onur forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Kayserispor maçında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden takımdan sadece sakat olan Onazi'nin yerine Olcay Şahan'a görev vermesi bekleniyor. Yusuf'u Onazi'nin yerinde orta sahada Sosa'yla birlikte görevlendirmeyi planlayan 52 yaşındaki hoca, Olcay'ı ise kanatta görevlendirecek. Karaman, Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için Kayseri maçını kazanmak zorunda olduklarını da belirtirken, "Derbideki coşkumuzu sahaya yansıttığımızda kazanamayacağımız maç yok. Yine aynı şekilde oynamanızı istiyorum. İyi bir hava yakaladık ve bunun bozulmasına asla izin vermeyelim" diyerek oyuncularını uyardı. / Yunus Emre Sel



GÖZLER RODALLEGA'DA



Bu sezon attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Rodallega, bugünkü karşılaşmada da Karadeniz ekibinin en büyük kozlarından biri olacak. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçıran Kolombiyalı forvet, "Bu maçı boş geçmek istemiyorum. Fırsatları değerlendireceğim" ifadesini kullandı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta boyunca morali bozuk olan 33 yaşındaki yıldız ile özel ilgilendi. Takım arkadaşları da ona tam destek verdi.



YUSUF YAZICI GOL iSTiYOR



Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 10 gol 5 asistlik bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, bu dönem 10 karşılaşmada gol atamadı, 2 asist üretebildi. Fenerbahçe derbisinde müthiş oynayan ve maçın en fazla şut çeken (7) ismi olan 21 yaşındaki yıldız, gol özlemini sonlandırmak istiyor. Antrenman sonralarında da özel olarak şut çalışması yapan Yusuf'un hırslı dikkat çekti.



17 PUANDA YABANCILARIN İMZALARI VAR



Bordo-mavililer, ligde 13 hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken 4 kez de kaybetti. Karadeniz ekibinin elde ettiği 19 puanın 17'sinde ise yabancı oyuncuların büyük bir katkısı bulunuyor.



BÜYÜK KATKI



Fırtına'nın ligde attığı 21 golün 15'i yabancı oyuncularından geldi. Rodallega 6, Novak 3, Nwakaeme ve Sosa 2, Onazi ve Ekuban 1 gol kaydederken, yerli oyunculardan Burak 5 ve Olcay 1 kez fileleri sarstı.



4 YILDIR KAYBETMİYOR



Rakibine karşı genelde üstün olan Fırtına, deplasmanda oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, gol bile yemedi.



SIRA KAYSERİ'DE



Kaptan Jose Sosa, Kayserispor'u da yeneceklerini söyledi. 33 yaşındaki maestro, "Fenerbahçe derbisinde harika bir sonuç elde ettik. Kayseri karşılaşmasında da aynı durumun ortaya çıkmasını temenni ediyorum" dedi.



FIRTINA 25-7 ÖNDE



Trabzonspor ile Kayserispor ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü var, 10 karşılaşma berabere bitti. Fırtına 74 gol atıp; 42 gol gördü.



OLCAY ŞAHAN: "YİNE KAZANACAĞIZ."



Olcay Şahan'dan ilginç bir ayrıntı geldi. Tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe derbisi öncesi takım halinde yemek yemiştik. Kayserispor sınavı öncesi de yine yemekte buluştuk. Bu yine bizim galibiyet yemeğimiz olacak" diye konuştu.



6-5 SONA ERMİŞTİ



Fırtına ile Kayseri arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzon, 1994-95'te 5-2, 2008-09'da 4-1'lik sonuçla elde etti. En gollü maçı ise 1997-98'de Kayseri'de bordo-mavili takım 6-5 kazanmıştı.

MİNİ YORUM | ÇOK KOŞAN KAZANIR - NECMİ PEREKLİ



Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek üzerindeki kara bulutları 'şimdilik' dağıttı. Fakat bundan önceki G.Saray galibiyetinden sonraki sendromların da unutulmamasını tavsiye ederim. Ne yazık ki Fırtına, zirve maçlarını kazanırken, kendisini puan tablosunun üst sıralarına taşıyacak sıradan müsabakaları kaybediyor. Kayseri maçı zor geçecek. Hedef üst sıralara tırmanmak ise mutlata kazanılmadır. Çok koşan galip gelir.