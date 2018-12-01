Trabzonspor Kayserispor'u rahat geçti! | Geniş Özet
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'u rahat geçti!

Trabzonspor Kayserispor'u rahat geçti!

, 'in 14.haftasında deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti.

'in 14.haftasında , 'u deplasmanda 2-0'lık skorla geçti.

Trabzonspor'un gollerini 83.dakikada Ekuban ve 98.dakikada Amiri kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 22'ye yükseltirken Kayserispor 12 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili ekibin geride kalan hafta 'yi 2-1 yendiği maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ogenyi Onazi, Kayserispor karşısında forma giyemezken, yerine ilk 11'de şans buldu.

Bordo-mavili ekip, Kayserispor karşısına, , Pereira, Toure, , Novak, Olcay Şahan, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıktı.

- GENÇ OYUNCULAR YİNE 11'DE

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, genç oyuncular Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen'e Kayserispor önünde de görev verdi.

İlk kez geçen hafta Fenerbahçe karşısında 11'de forma şansı bulan genç oyuncular Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen, Kayserispor maçının başlangıç kadrosunda yine yer aldı.

- KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü , Süper Lig'in 13. haftasında 5-0 mağlup oldukları maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Oleksandr Kucher, ve Atila Turan'ın yerine, , Kana Bıyık ve Tiago Lopes, Trabzonspor karşısında Ertuğrul Sağlam'ın tercihleri oldu.

Ertuğrul Sağlam, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Lopes, , Sapunaru, Kana Bıyık, Varela, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç ve 11'iyle sahaya sürdü.

  1. 1.12.2018 20:59
  2. Güncelleme: 1.12.2018 21:01
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