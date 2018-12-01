Sporar açıklaması
03 Mart 2019, Pazar
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Sporar açıklaması

Fırtına’nın devre arasında transfer etmek istediği Slovenyalı forvet Andraz için kulübü Slovan’dan açıklama geldi.

Fırtına'nın devre arasında transfer etmek istediği Slovenyalı forvet Andraz için kulübü Slovan'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Sporar gibi pek çok kilit oyuncumuza yabancı kulüplerin büyük ilgisi var ama teklifler satma konusunda bize baskı kuracak kadar dikkat çekici değil" denildi.

  1. 1.12.2018
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