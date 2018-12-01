Kayserispor - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, kritik Kayseri deplasmanından da galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Onazi ile Kucka'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Burak ve Onur forma giyemeyecek.

11'LER BELLİ OLDU!

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Kana-Biyik, Şamil, Mensah, Varela, Deniz, Chery, Umut.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega.

Karaman, Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için Kayseri maçını kazanmak zorunda olduklarını da belirtirken, "Derbideki coşkumuzu sahaya yansıttığımızda kazanamayacağımız maç yok. Yine aynı şekilde oynamanızı istiyorum. İyi bir hava yakaladık ve bunun bozulmasına asla izin vermeyelim" diyerek oyuncularını uyardı.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Kayserispor - Trabzonspor karşılaşması 1 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BÜYÜK KATKI

Fırtına'nın ligde attığı 21 golün 15'i yabancı oyuncularından geldi. Rodallega 6, Novak 3, Nwakaeme ve Sosa 2, Onazi ve Ekuban 1 gol kaydederken, yerli oyunculardan Burak 5 ve Olcay 1 kez fileleri sarstı.

4 YILDIR KAYBETMİYOR

Rakibine karşı genelde üstün olan Fırtına, deplasmanda oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, gol bile yemedi.

SIRA KAYSERİ'DE

Kaptan Jose Sosa, Kayserispor'u da yeneceklerini söyledi. 33 yaşındaki maestro, "Fenerbahçe derbisinde harika bir sonuç elde ettik. Kayseri karşılaşmasında da aynı durumun ortaya çıkmasını temenni ediyorum" dedi.

RODALLEGA'YA ÖZEL İLGİ

Bu sezon attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Rodallega, bugünkü karşılaşmada da Karadeniz ekibinin en büyük kozlarından biri olacak. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçıran Kolombiyalı forvet, "Bu maçı boş geçmek istemiyorum. Fırsatları değerlendireceğim" ifadesini kullandı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta boyunca morali bozuk olan 33 yaşındaki yıldız ile özel ilgilendi. Takım arkadaşları da ona tam destek verdi.

YUSUF GOL HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 10 gol 5 asistlik bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, bu dönem 10 karşılaşmada gol atamadı, 2 asist üretebildi. Fenerbahçe derbisinde müthiş oynayan ve maçın en fazla şut çeken (7) ismi olan 21 yaşındaki yıldız, gol özlemini sonlandırmak istiyor. Antrenman sonralarında da özel olarak şut çalışması yapan Yusuf'un hırslı dikkat çekti.