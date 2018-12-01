Ahmet Ağaoğlu: Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi
01 Aralık 2018, Cumartesi
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: Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi

<a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>: Oyuncu değişiklikleri skoru belirledi

Kulübü Başkanı , "Maçta oyuncu değişiklikleri skoru belirledi. İnşallah bundan sonraki maçlarında başarılı olur. Çünkü biz, 'u her zaman bu ligde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu 'u 2-0 yenen 'da kulüp başkanı , oyuncu değişikliklerinin skoru belirlediğini söyledi.

Ağaoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müsabakada yapılan oyuncu değişiklikleri skoru belirledi." dedi.

'un çok güzel bir ev sahipliği yaptığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Üç puanı aldık ama Kayserispor her zaman bu ligde kalmayı hak eden bir takım. Bu şehirde çok güzel insanlar var. Güzel insanların olduğu yerde de güzel şeyler oluyor. İnşallah Kayserispor bundan sonraki maçlarında başarılı olur ve hak ettiği yerde olur. Çünkü biz, Kayserispor'u her zaman bu ligde görmek istiyoruz."

  1. 1.12.2018 23:17
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