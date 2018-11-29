Ünal Karaman ve futbolcular coşkuyla karşılandı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yöneticiler ve futbolculardan Toure, Amiri, Nwakaeme ile Batuhan, Gümüşhane Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği'nin açılışına katıldı. Bordo- mavililer ilçede meşalelerle karşılandı. Programda konuşan Karaman, "Aranızda olmak çok güzel" derken, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, "İnşallah bu insanları hep güldürürsünüz" dileğinde bulundu



TERASTA ZOR ANLAR

Nwakaeme, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve sizleri mutlu etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz" sözünü verdi. Bordo-mavililer, daha sonra Torul Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşup, fotoğraf çektirdi. Heyet daha sonra yerden 240 metre yüksekteki Torul Kalesi Cam Seyir Terası'na çıktı. Korkan Toure'yi Belediye Başkanı Köroğlu ikna ederek terasta bir süre gezdirdi.



SOSA'YA ÇİÇEK

Dünkü idmanın da ziyaretçileri vardı. Doğa Koleji öğrencileri ve Görme Engelli Futsal Milli Takımı, futbolcularla bir araya gelirken, Fenerbahçe maçının yıldızı kaptan Jose Sosa'ya çiçek verdi.



ÇOCUĞU BULDU FORMASINI VERDİ

Hugo Rodallega, F.Bahçe maçını üzerine '28 Rodallega' yazdığı tişörtüyle izleyen Arda Osma'ya formasını hediye etti. Ailesiyle tesislerde ağırlanan 11 yaşındaki Arda, Rodallega hayranı olduğunu söylerken, Hugo, "Kayseri maçında atacağım gol Arda için olacak" dedi.



GOLLERDE YABANCI İMZASI

Fırtına'nın ligin 13 haftasında attığı 21 golün 15'ini yabancı oyuncuları kaydetti. Rodallega 6 golle en skorer isim olurken, diğer yabancılardan Novak 3, Nwakaeme ve Sosa 2'şer, Onazi ile Ekuban ise 1'er kez fileleri sarstı. Yerliler adına ise Burak (5) ve Olcay gol atan isimler oldu. Geçen sezon aynı dönemde 25 gol atılırken bunun 17'si yerlilerden gelmişti.



HEP BÖYLE

Fenerbahçe maçının istatistikleri, Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü. İşte o rakamlar



*Trabzonspor maç boyunca 373 isabetli pas yaparken F.Bahçe 270'te kaldı.



*Trabzonspor hücum bölgesinde 202 kez topla oynadı; F.Bahçe ise 97 defa.



*F.Bahçe tüm maç boyunca Trabzonspor ceza sahasına 36 top atarken, Trabzonspor sadece ikinci yarıda rakibinin ceza sahasına 37 top gönderdi.



*Trabzonspor 10'u isabetli 26 şut attı. F.Bahçe ilk 45 dakikada sadece 2 şut atıp hiç isabet sağlayamadı



*Fenerbahçe tüm maç orta alandan hücum bölgesine 25 top yolladı. Trabzonspor ise sadece 2'nci yarıda 23 top attı.



*F.Bahçe ilk yarıda Trabzonspor'u 36.33 metrede savunmak zorunda kaldı.



SIRA BATUHAN'DA

Türk futboluna kazandırdığı genç oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor; Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan ve Hüseyin'den sonra bu kez Batuhan Artarslan'ı vitrine çıkarmayı hazırlanıyor. Ünal Karaman'ın 24 yaşındaki ön liberoyu, Kayseri deplasmanında sakatlanan Onazi'nin yerine 11'de oynatması bekleniyor. Batuhan ile birlikte Zeki Yavru da formanın diğer adayı..