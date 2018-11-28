Trabzonspor'da kongre rüzgarı!
Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu dışında şu ana kadar aday çıkmadı.
BORÇ 987 MİLYON
Denetleme kurulu, bordo- mavili ekibin borcunu açıkladı. Kısa vadeli borçların toplamının 659 milyon 498 bin, uzun vadeli borçların toplamının 586 milyon 882 bin TL olduğu belirtildi. Kısa vadeli mevcutların 258 milyon 681 bin TL olduğu ve bu miktarın düşülmesinin ardından net borcun 987 bin 698 bin TL'ye indiği dile getirildi.
DERBİ TEŞEKKÜRÜ
Yönetım, Fenerbahçe karşılaşmasının sağduyulu bir ortamda ve hiçbir gerginliğe mahal vermeyecek şekilde oynandığına vurgu yaptı. Açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun adına bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz'' denildi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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