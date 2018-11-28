Trabzonspor'da kongre rüzgarı!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'da kongre rüzgarı!

Trabzonspor'da kongre rüzgarı!

'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi mevcut başkan dışında şu ana kadar aday çıkmadı.

Ağaoğlu'nun listesini yarın divana sunacağı belirtildi. Ağaoğlu'nun yönetim içerisinde bazı değişiklikler yapacağı vurgulanıyor

BORÇ 987 MİLYON

Denetleme kurulu, bordo- mavili ekibin borcunu açıkladı. Kısa vadeli borçların toplamının 659 milyon 498 bin, uzun vadeli borçların toplamının 586 milyon 882 bin TL olduğu belirtildi. Kısa vadeli mevcutların 258 milyon 681 bin TL olduğu ve bu miktarın düşülmesinin ardından net borcun 987 bin 698 bin TL'ye indiği dile getirildi.

DERBİ TEŞEKKÜRÜ

Yönetım, karşılaşmasının sağduyulu bir ortamda ve hiçbir gerginliğe mahal vermeyecek şekilde oynandığına vurgu yaptı. Açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun adına bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz'' denildi.
  1. 28.11.2018
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