Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka, hasta olan Mustafa Akbaş katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Hosseini'nin takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada maç oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.