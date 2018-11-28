Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları sürdü

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

, 'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle 'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka, hasta olan katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Hosseini'nin takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada maç oynadı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 28.11.2018 13:55
  2. Güncelleme: 28.11.2018 13:56
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