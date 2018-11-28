Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka, hasta olan Mustafa Akbaş katılmadı.
Hafif sakatlığı bulunan Hosseini'nin takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 28.11.2018 13:55
- Güncelleme: 28.11.2018 13:56
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İpler artık Semih Özsoy’da mı?
Toplam 1
Yorum
son söz yılmaz vural ve gençler oynasın harun-şener-yiğithan-striker-hasan-elif-ferdi-ozan-alper-barış-frey hepsi bizim topcular kiralık degil genç
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
birisi ayevden çok daha iyiler var ama oynatılmıyordu bu onlar için şans
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Andre Ayew şoku!
Toplam 4
Yorum
tuncay 58 çok şükür
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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