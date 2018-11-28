Süper Lig’in kralı Novak!

Çek savunmacıyı 4'er golle Beşiktaşlı Pepe ve Akhisarsporlu Mustafa Yumlu takip ediyor.



TOPLAM 35 GOL ATTI



Novak, ülkesinin Jablonec takımında 5 sezonda 15 gol atarken, Midtjylland'da forma giydiği 3 sezonda ise fileleri 14 kez sarstı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 6 gol kaydetti.