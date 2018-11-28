Süper Lig’in kralı Novak!
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’in kralı Novak!

<a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’in kralı Novak!

'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland’dan transfer ettiği Filip Novak, 2018 yılında ’de attığı 6 golle en skorer savunma oyuncusu oldu.

Çek savunmacıyı 4'er golle Beşiktaşlı Pepe ve Akhisarsporlu takip ediyor.

TOPLAM 35 GOL ATTI

Novak, ülkesinin Jablonec takımında 5 sezonda 15 gol atarken, Midtjylland'da forma giydiği 3 sezonda ise fileleri 14 kez sarstı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği 'da ise 6 gol kaydetti.

  1. 28.11.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

’in kralı Novak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN