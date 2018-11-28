Onazi 3 hafta yok!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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3 hafta yok!

<a href="/index/onazi?id=f7b7873f-f427-4dd0-b5d6-e4e71447d869" class="" rel="tag">Onazi</a> 3 hafta yok!

Fırtına’da şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun 3 hafta oynayamayacağı duyuruldu.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, " maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan 'de ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir'' dedi.

  1. 28.11.2018
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