Muhteşem Sosa!

Geçtiğimiz sezon eleştirilen tangocu, "8 numaraya geçtikten ve hocamın bana olan inancını hissettikten sonra daha çok motive oldum" diyerek yakaladığı performansı özetledi. Geçtiğimiz sezon 27 maçta sadece üç asistlik performans sergileyen Sosa, bu dönem ise oynadığı 13 maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaparak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki en iyi performansını yakaladı.