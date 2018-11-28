Muhteşem Sosa!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Muhteşem !

Muhteşem <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a>!

Arjantinli , bu sezon adeta yeniden doğuyor.

Geçtiğimiz sezon eleştirilen tangocu, "8 numaraya geçtikten ve hocamın bana olan inancını hissettikten sonra daha çok motive oldum" diyerek yakaladığı performansı özetledi. Geçtiğimiz sezon 27 maçta sadece üç asistlik performans sergileyen , bu dönem ise oynadığı 13 maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaparak 'tan ayrıldıktan sonraki en iyi performansını yakaladı.

  1. 28.11.2018
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